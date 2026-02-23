Phi đội F-16 gắn hệ thống tác chiến điện tử của Mỹ tiến sát Iran

Tiêm kích F-16CJ được trang bị Angry Kitten (Ảnh: Eurasian).

“12 tiêm kích F-16CJ Block 52 Viper của Vệ binh Quốc gia Không quân Nam Carolina mang hệ thống tác chiến điện tử Angry Kitten được phát hiện trên đường tới Trung Đông”, một tài khoản nguồn mở viết trên mạng xã hội cuối tuần trước.

Theo nguồn tin, phi đội này thuộc Không đoàn Tiêm kích 169 của Vệ binh Quốc gia Không quân Nam Carolina. Chúng có các ký hiệu đặc trưng thể hiện biệt danh của Không đoàn là “Swamp Fox”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần phát tín hiệu rằng ông sẽ sử dụng lựa chọn quân sự chống Iran nếu đàm phán hạt nhân đình trệ. Hôm 20/2, ông tuyên bố thế giới sẽ biết liệu Iran có đạt được thỏa thuận hay Mỹ sẽ dùng vũ lực với Tehran hay không trong khoảng 10-15 ngày tới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tập trung sức mạnh không quân tại Trung Đông, bao gồm hàng chục tiêm kích như F-22, F-35, F-16, máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS, máy bay tiếp dầu và các khí tài hỗ trợ khác.

Việc triển khai F-16CJ Viper mang hệ thống tác chiến điện tử Angry Kitten càng làm tăng độ tin cậy của kịch bản một cuộc không kích sắp xảy ra nhằm vào Iran.

F-16CJ chủ yếu đảm nhiệm vai trò chuyên biệt của Không quân Mỹ nhằm chế áp phòng không đối phương bằng cách nhử, xác định và tiêu diệt các hệ thống tên lửa đất đối không dẫn đường bằng radar.

Angry Kitten, tên chính thức là hệ thống đối kháng tác chiến điện tử AN/ALQ-167, là một hệ thống gây nhiễu tinh vi do Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia phát triển.

Nó xuất hiện từ đầu những năm 2010 như một bước phát triển từ các hệ thống AN/ALQ-167 cũ vốn chủ yếu dùng cho huấn luyện và thử nghiệm bằng cách mô phỏng mối đe dọa tác chiến điện tử của đối phương trong các cuộc diễn tập.

Tuy nhiên, hệ thống đã được đưa vào sử dụng tác chiến sau khi các phi công Không quân Mỹ đề nghị trang bị cho kịch bản chiến đấu thực tế.

Được lắp trên F-16 ít nhất từ năm 2017, hệ thống này đã trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt trong buồng không phản xạ tại căn cứ Edwards năm 2021 để bảo đảm tương thích với các hệ thống khác, bao gồm radar điều khiển hỏa lực. Đến năm 2023, nó đã được tích hợp và bay thử trên nhiều nền tảng khác nhau thông qua các chương trình hợp tác.

Angry Kitten có khả năng phát hiện, ghi lại, phân loại, thao tác và phát lại tín hiệu tần số vô tuyến bằng công nghệ Bộ nhớ Tần số Vô tuyến Kỹ thuật số (DRFM). Nhờ đó, nó có thể làm gián đoạn hiệu quả các mối đe dọa phòng không bằng cách tạo ra các tín hiệu sai lệch hoặc gây hiểu nhầm gửi ngược lại radar và đầu dò tên lửa đối phương, thực hiện gây nhiễu hoặc đánh lừa.

Ngoài ra, nó có các “ứng dụng” phần mềm có khả năng cập nhật và điều chỉnh nhanh chóng để thích ứng với các mối đe dọa đang thay đổi, không giống các hệ thống gây nhiễu truyền thống như AN/ALQ-184 hay AN/ALQ-131 vốn thường được F-16 mang theo.

F-16 là nền tảng chính của Angry Kitten, đặc biệt là các biến thể Block 52 F-16CJ Viper.

Việc triển khai F-16CJ Viper mang Angry Kitten có thể đánh dấu lần sử dụng chiến đấu đầu tiên, dù điều này chưa thể được xác minh độc lập.

Angry Kitten mang lại lợi ích đáng kể cho F-16CJ, đặc biệt là tăng cường khả năng tự bảo vệ trong môi trường đe dọa cao. F-16CJ thường xuyên bay sâu vào lãnh thổ đối phương để khiêu khích và đối đầu radar phòng không, một nhiệm vụ vốn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Trong khi đó, Angry Kitten cung cấp năng lực đối kháng điện tử mạnh mẽ bằng cách chủ động gây nhiễu và đánh lừa radar cùng hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương, khiến hệ thống phòng không khó có thể vô hiệu hóa các máy bay xâm nhập.

Bằng cách đưa vào các tín hiệu giả hoặc gây nhầm lẫn, hệ thống này làm suy giảm độ chính xác ngắm bắn và buộc radar đối phương phải do dự, tắt nguồn hoặc lãng phí tài nguyên, qua đó nâng cao đáng kể khả năng sống sót trong các nhiệm vụ rủi ro cao.

Để đối phó các mối đe dọa đang tiến hóa, thiết kế và các “ứng dụng” phần mềm của nó cho phép sửa đổi nhanh chóng, thậm chí chỉ sau một đêm hoặc ngay giữa nhiệm vụ, thông qua cơ chế phản hồi.