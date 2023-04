Phép thử đầy thách thức của Ukraine trước thềm kịch bản phản công

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Theo New York Times, với vũ khí phương Tây và các đơn vị tấn công mới được thành lập, Ukraine đang lên dây cót cho một cuộc phản công quyết định vào mùa xuân. Tuy nhiên, Kiev cũng đối mặt thách thức phải khắc phục tổn thất về nhân lực và duy trì động lực chiến đấu cho lực lượng quân đội sau một thời gian dài chiến sự.

Theo giới quan sát, cuộc phản công lớn của Ukraine sẽ là phép thử cho khả năng của quân đội nước này trong việc tái vũ trang và tái xây dựng lực lượng, trong khi duy trì tinh thần cho binh sĩ, vốn đã giúp họ giành được lợi thế trước Nga trong các cuộc phản công năm ngoái.

Nếu Ukraine phản công thành công giống như khi họ giành lại được Kharkov và thành phố Kherson trước đó, diễn biến này sẽ giúp giảm quan ngại rằng cuộc chiến đang lâm vào tình trạng bế tắc kéo dài. Điều này giúp ích cho Ukraine nhằm chứng minh cho các phương Tây thấy họ có khả năng thắng Nga, để NATO tiếp tục gia tăng các nỗ lực viện trợ cho Kiev. Vì vậy, việc phản công thành công được xem là mục tiêu lớn Ukraine cần thực hiện.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, chiến sự giai đoạn kế tiếp sẽ là thách thức lớn với Ukraine.

"Các sĩ quan Ukraine sẽ phải thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh, bộ binh và xe bọc thép xuyên qua các chiến hào, bẫy xe tăng và bãi mìn của Nga. Ở phía nam, các đơn vị Nga đã củng cố phòng tuyến kể từ khi họ rút khỏi thành phố Kherson. Xe tăng phương Tây, với khả năng sống sót và hỏa lực tốt hơn, sẽ rất quan trọng trong việc tập kích các cứ điểm đó", cây viết Andrew E. Kramer của New York Times, nhận định.

Chuyên gia Cliff Kupchan, chủ tịch công ty phân tích rủi ro Eurasia Group (Mỹ), cho rằng: "Điểm cốt lõi với giới tinh hoa ở Washington là Ukraine phải giành lại được đáng kể các vùng lãnh thổ đã Nga đang kiểm soát trong cuộc phản công sắp tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng".

Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine các loại vũ khí để phản công Nga, nhưng câu hỏi đặt ra, liệu chúng đã đủ để giúp Kiev giành được kết quả có lợi và giành lại một phần lớn lãnh thổ hay chưa.

"Ukraine đang phải chuẩn bị rất nhiều trong một thời gian ngắn", chuyên gia Rob Lee từ Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế, nhận định. Ông cho rằng, Ukraine có khả năng phải hành động trước khi có đủ thiết bị quân sự.

Kịch bản phản công

Giới quan sát dự đoán, trong giai đoạn phản công đầu tiên, Ukraine sẽ phải việc vượt qua các bãi mìn rộng lớn mà Nga đã triển khai. Để làm được điều này, Ukraine sẽ dựa vào các phương tiện rà phá bom mìn đã có trong kho vũ khí của nước này từ thời Liên Xô, và một số trong số chúng đã được thu giữ từ người Nga. Ngoài ra, Ukraine hiện cũng đang nhận thiết bị rà phá bom mìn từ phương Tây.

Theo báo Mỹ, Ukraine dự kiến sẽ tấn công vào phía Nam, nơi có địa hình thuận lợi cho việc phản công.

"Nếu Ukraine tiến 80km từ khu vực tiền tuyến hiện tại đến thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, nỗ lực này sẽ chia lãnh thổ do Nga đang nắm giữ làm 2 phần, cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương. Theo kịch bản này, pháo binh Ukraine sẽ đưa các căn cứ của Nga tại Crimea vào tầm ngắm", New York Times dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết.

Mặt khác, sau hơn một năm chiến sự, cả Nga và Ukraine đều chịu thiệt hại lớn. Tuy nhiên, để đạt được lợi thế trong một cuộc phản công, lực lượng tấn công thường sẽ cần duy trì lực lượng lớn gấp 3 phía phòng thủ. Việc bù đắp đủ số lượng cũng như chất lượng binh sĩ sẽ là thách thức không nhỏ với Ukraine.

Trong thời gian qua, Ukraine tăng cường tuyển dụng tân binh cho cuộc phản công và thực hiện huấn luyện ở trong cũng như ngoài nước. Việc duy trì tinh thần chiến đấu cho binh sĩ cũng được xem là thách thức của Ukraine.

Trong hàng chục cuộc phỏng vấn gần đây với New York Times, các binh sĩ Ukraine triển khai ở khu vực Bakhmut đều cảm thấy "sốc" trước mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Sau một năm giao tranh diễn ra dữ dội, Ukraine có thể phải tìm cách xốc lại tinh thần cho binh sĩ trước viễn cảnh một cuộc chiến lớn khác sắp xảy ra.