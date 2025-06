Phép màu của người sống sót duy nhất trên chuyến bay Air India

Vishwash Kumar Ramesh là người duy nhất sống sót trên chuyến bay xấu số của Air India (Ảnh: Instagram).

Vishwash Kumar Ramesh ngồi ở ghế 11A trên chuyến bay Boeing 787 đến London khi máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Ahmedabad, miền tây Ấn Độ ngày 12/6. Em trai của Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, nói với báo chí Ấn Độ rằng bản thân Ramesh “không biết làm thế nào mà anh ấy sống sót”.

Ngày 12/6, chuyến bay AI171 của hãng hàng không Air India, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người, cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, Ấn Độ, lúc 13h38 giờ địa phương, hướng tới London Gatwick, Anh.

Chỉ ít giây sau khi rời đường băng, một tiếng động lớn vang lên, chiếc máy bay lao xuống khu dân cư đông đúc Meghani Nagar, đâm thẳng vào ký túc xá của trường y khoa BJ Medical College. Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 241 người trên máy bay và ít nhất 24 người trên mặt đất, trở thành một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ, theo IndianExpress.

Giữa đống đổ nát và ngọn lửa bùng cháy, một phép màu xảy ra. Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh gốc Ấn 40 tuổi, người duy nhất sống sót trên chuyến bay định mệnh này. Ngồi ở ghế 11A, ngay cạnh cửa thoát hiểm, anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Câu chuyện của Ramesh không chỉ là kỳ tích về sự sống còn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh ý chí và sự mong manh của cuộc sống.

Khoảnh khắc định mệnh “30 giây kinh hoàng”

Theo lời kể của Ramesh với báo Hindustan Times từ giường bệnh tại Bệnh viện Dân sự Asarwa, Ahmedabad, chỉ 30 giây sau khi máy bay cất cánh, một tiếng động lớn bất thường vang lên. “Nó xảy ra quá nhanh”, anh nói, giọng còn run rẩy vì cú sốc. “Tôi nghe thấy tiếng nổ, rồi máy bay rơi. Tôi không biết mình đã thoát ra bằng cách nào”.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chiếc Boeing 787-8, mang số đăng ký VT-ANB, chỉ đạt độ cao tối đa 190m trước khi mất tín hiệu chưa đầy một phút sau khi cất cánh. Một cuộc gọi khẩn cấp “Mayday” được phát đi từ phi hành đoàn, nhưng không có phản hồi nào sau đó.

Video từ camera giám sát sân bay, được công bố bởi The Hindu, ghi lại cảnh máy bay cất cánh bình thường, nhưng ngay sau đó, nó không thể tăng độ cao như dự kiến, bay ngang trong vài giây trước khi lao xuống. Một đoạn video khác, lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy máy bay đâm vào khu dân cư, tạo ra vụ nổ lớn kèm theo cột khói đen dày đặc.

Ramesh, ngồi ở ghế 11A ngay cạnh cửa thoát hiểm, dường như đã tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn để thoát thân. Theo Newsweek, anh được cho là đã nhảy ra ngoài qua cửa thoát hiểm trước khi máy bay bốc cháy. “Khi tôi đứng dậy, xung quanh toàn là thi thể”, anh kể lại.

“Tôi hoảng sợ, đứng lên và chạy. Có người túm lấy tôi và đưa tôi lên xe cứu thương”. Những lời này không chỉ phản ánh sự kinh hoàng mà anh trải qua, mà còn cho thấy bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã giúp anh vượt qua lằn ranh sinh tử.

Phép màu

Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, là doanh nhân gốc Ấn sống tại London từ năm 2003. Anh có vợ và một đứa con 4 tuổi, chuyến đi Ahmedabad lần này là để thăm gia đình. Theo BBC, anh đi cùng người anh trai Ajay Kumar Ramesh, 45 tuổi, nhưng hai người ngồi ở các hàng ghế khác nhau trên máy bay.

Đáng buồn thay, Ajay vẫn đang mất tích, Ramesh liên tục cầu xin được giúp tìm anh trai mình từ giường bệnh. “Tôi không biết anh ấy ở đâu”, anh nói với Hindustan Times. “Hãy giúp tôi tìm anh ấy”.

Sinh ra tại Ấn Độ, Ramesh chuyển đến Anh khi còn trẻ và xây dựng cuộc sống ổn định tại London. Anh được mô tả là người thân thiện, chăm chỉ, gắn bó với gia đình. Nayan Kumar Ramesh, em trai của Ramesh, chia sẻ với Sky News từ ngôi nhà gia đình ở Leicester, Anh: “Chúng tôi sốc khi nghe tin. Tôi vừa nói chuyện với anh ấy sáng hôm qua. Anh ấy gọi video cho bố tôi ngay khi máy bay rơi, nói rằng: "Máy bay rơi rồi. Tôi không biết mình còn sống thế nào, không thấy ai khác". Chúng tôi đau đớn, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì anh ấy còn sống.”

Câu chuyện của Ramesh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Một bức ảnh anh chia sẻ với báo chí, chụp tấm vé máy bay với tên và số ghế 11A, đã trở thành biểu tượng của sự sống sót kỳ diệu. Tuy nhiên, đằng sau phép màu là một con người đang vật lộn với chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh liên tục hỏi về người anh trai mất tích và nỗi đau mất mát của gia đình càng thêm sâu sắc khi họ đối mặt với thực tại rằng Ajay có thể đã không may mắn như Ramesh.

Tình trạng tại bệnh viện: Sống sót, nhưng không lành lặn

Khi được đưa đến Bệnh viện Dân sự Asarwa, Ramesh trong tình trạng “mất phương hướng” với nhiều vết thương trên cơ thể. Bác sĩ Dhaval Gameti, người trực tiếp điều trị cho anh, nói: “Anh ấy bị mất phương hướng, với nhiều vết thương khắp người, đặc biệt ở ngực, mắt và chân. Nhưng anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm”.

Theo NDTV, Ramesh bị “chấn thương do va đập” nhưng không cần hỗ trợ oxy, một dấu hiệu tích cực về khả năng hồi phục. Video do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy Ramesh, trong chiếc áo sơ mi dính máu, bước đi tập tễnh về phía xe cứu thương ngay sau vụ tai nạn, chứng tỏ anh vẫn có thể di chuyển dù bị thương nặng. Tuy nhiên, bác sĩ Gameti lưu ý anh cần được theo dõi sát vì chấn thương tâm lý nghiêm trọng. “Anh ấy vẫn còn sốc, liên tục hỏi về anh trai mình”, bác sĩ chia sẻ.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã đến thăm Ramesh tại bệnh viện vào tối ngày 12/6, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về tình trạng của anh. Air India cũng cử đội ngũ chăm sóc đến Ahmedabad để hỗ trợ Ramesh và gia đình các nạn nhân, cam kết cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết. Tuy nhiên, với Ramesh, việc hồi phục không chỉ là chữa lành vết thương thể xác, mà còn là vượt qua nỗi đau tinh thần khi là người duy nhất sống sót trong thảm kịch.

Hành khách duy nhẩt sống sót thần kỳ trong vụ rơi máy bay Air India

Tác động của thảm kịch

Vụ tai nạn không chỉ ảnh hưởng đến những người trên chuyến bay AI171, mà còn để lại vết thương sâu sắc cho cộng đồng Ahmedabad. Chiếc máy bay đâm vào ký túc xá của trường y BJ Medical College, nơi các sinh viên đang ăn trưa. Ít nhất 5 sinh viên thiệt mạng, 50 người khác bị thương, trong đó có ít nhất 2 người trong tình trạng nguy kịch. Một nhân chứng kể với AFP: “Chúng tôi thấy mọi người nhảy từ tầng hai và tầng ba để thoát thân. Máy bay chìm trong biển lửa.”

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đuôi máy bay cắm vào tòa nhà, với các mảnh vỡ kim loại và bê tông vương vãi khắp nơi. Những chiếc đĩa thức ăn còn dang dở trong căng tin ký túc xá là minh chứng cho sự đột ngột của thảm kịch. Liên đoàn Y khoa Toàn Ấn Độ (FAIMA) báo cáo ít nhất 4 sinh viên vẫn mất tích, làm gia tăng nỗi đau cho cộng đồng y khoa địa phương.

Trên chuyến bay, danh sách nạn nhân bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada, cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Một trong những nạn nhân nổi bật là cựu Thủ hiến Gujarat Vijay Rupani, người được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ca ngợi là “lãnh đạo tận tụy với sự phát triển của bang”. Sự mất mát của ông đã gây chấn động chính trường địa phương.

Phản ứng quốc tế và cuộc điều tra

Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ sự đau buồn, nói rằng ông “nói thay cho cả nước khi gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng”. Một đội điều tra từ Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) đã được cử đến Ấn Độ để hỗ trợ Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ (AAIB).

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng gửi một nhóm chuyên gia đến Ahmedabad, trong khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cam kết hỗ trợ cuộc điều tra do Ấn Độ dẫn đầu. Boeing, nhà sản xuất chiếc 787-8 Dreamliner, bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” và cho biết một đội kỹ thuật của họ sẵn sàng hỗ trợ. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên của dòng Boeing 787, vốn được ca ngợi vì độ an toàn trong 15 năm hoạt động.

Các giả thuyết ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn gồm lỗi kỹ thuật, vấn đề với cánh tà hoặc va chạm với chim. Một chuyên gia hàng không, Jeff Guzzetti, nói với NPR: “Máy bay dường như không thể leo cao. Có nhiều nguyên nhân có thể nhưng phải chờ báo cáo chính thức”. Những cáo buộc từ một nhân viên tố giác về việc Boeing cắt giảm chi phí sản xuất cũng làm dấy lên lo ngại, dù chiếc máy bay này được chế tạo tại Seattle năm 2013, trước thời điểm các cáo buộc nhắm đến.

Câu chuyện của Ramesh là một tia sáng hy vọng giữa bóng tối của thảm kịch. Từ khoảnh khắc anh nghe tiếng nổ trên chuyến bay AI171 đến khi bước ra từ đống đổ nát, hành trình sống sót của anh là minh chứng cho sự kỳ diệu của số phận và ý chí con người.

Tuy nhiên, phép màu này cũng đi kèm với nỗi đau: Nỗi đau của một người sống sót duy nhất, của một người anh trai đang tìm kiếm người thân và của một cộng đồng đang vật lộn với mất mát.