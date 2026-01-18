Hàng nghìn người Greenland biểu tình, phản đối kế hoạch sáp nhập của Mỹ

Người biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland ngày 17/1 (Ảnh: Reuters).

Hàng nghìn người đã tuần hành qua thủ phủ Nuuk của Greenland vào ngày 17/1 để phản đối kế hoạch sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch vào Mỹ.

Các video do hãng tin RT (Nga) ghi lại cho thấy đoàn người biểu tình lớn gồm vài nghìn người tuần hành về phía lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk.

Những người biểu tình mang cờ Greenland và giơ cao các biểu ngữ có nội dung “Greenland không phải để bán” và “Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ”.

Các nhà chức trách ước tính khoảng 4.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Nuuk, một thành phố có khoảng 19.000-20.000 cư dân.

Tom Olsen, một sĩ quan cảnh sát ở Nuuk, cho biết cuộc biểu tình hôm 17/1 là cuộc biểu tình lớn nhất mà ông từng thấy tại đây.

"Tôi hy vọng nó có thể cho ông ấy thấy rằng chúng tôi đoàn kết ở châu Âu. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, mà sẽ chiến đấu”, Olsen gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ.

Tillie Martinussen, một cựu thành viên cơ quan lập pháp Greenland, cho biết bà hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ từ bỏ ý tưởng sáp nhập hòn đảo.

“Ban đầu họ tự xưng là bạn bè và đồng minh của chúng tôi, nói rằng họ muốn làm cho Greenland tốt đẹp hơn cho chúng tôi so với người Đan Mạch. Và giờ thì họ công khai đe dọa chúng tôi”, bà Martinussen nói trong khi những người khác hô vang khẩu hiệu ở phía sau.

Bà nói thêm rằng việc thúc đẩy bảo vệ NATO và quyền tự trị của Greenland quan trọng hơn việc đối mặt với thuế quan, mặc dù bà cũng nói rằng bà không phủ nhận tác động kinh tế tiềm tàng.

“Đây là cuộc đấu tranh vì tự do, vì NATO, vì tất cả những gì mà Tây bán cầu đã đấu tranh kể từ Thế chiến II”, bà nhấn mạnh.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia cuộc biểu tình, cầm một tấm biển có dòng chữ "Chúng ta kiến ​​tạo tương lai của chính mình".

Người biểu tình ủng hộ Greenland tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 17/1 (Ảnh: Reuters).

Một cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Những người biểu tình đã hô vang "Kalaallit Nunaat”, một cách gọi khác của Greenland, và giăng các biểu ngữ có nội dung "Đừng động vào Greenland" và "Greenland dành cho người Greenland”.

“Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ to lớn mà chúng tôi, những người dân Greenland, nhận được… Chúng tôi cũng đang gửi một thông điệp đến thế giới rằng tất cả các bạn phải thức tỉnh”, Julie Rademacher, chủ tịch của Uagut, một tổ chức đại diện cho người dân Greenland tại Đan Mạch, cho biết.

“Điều rất quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và cho thấy rằng Greenland không phải để bán và chúng tôi không muốn trở thành một phần của Mỹ hay bị Mỹ sáp nhập”, chính trị gia người Greenland Erik Jensen nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với 8 nước thành viên NATO ở châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Ông nói rằng các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi đạt được “việc mua lại hoàn toàn và trọn vẹn” Greenland.

Tổng thống Trump liên tục tìm cách kiểm soát Greenland, hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí để ngỏ khả năng can thiệp quân sự để đạt được mục tiêu ở Greenland.

Ông Trump viện dẫn lý do an ninh quốc gia và cáo buộc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc để lý giải cho quyết định kiểm soát Greenland. Ông giải thích rằng hòn đảo này rất quan trọng cho việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng theo kế hoạch.

Cả chính quyền Đan Mạch và Greenland đều kiên quyết khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo, nhấn mạnh vùng lãnh thổ này không phải để bán.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới. Với diện tích 2,16 triệu km², hòn đảo này có vị trí chiến lược ở Bắc Cực, nhưng dân số chỉ khoảng 57.000 người. Ngoài vị trí chiến lược, Greenland còn được đánh giá dồi dào tài nguyên thiên nhiên.