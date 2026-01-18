EU có thể dùng biện pháp cứng rắn gây sức ép với Mỹ về Greenland

Người dân tại Nuuk phản đối tham vọng của Mỹ đối với Greenland (Ảnh: Getty).

Theo tạp chí Economist, các bước đi khả thi của EU bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan, cũng như hủy bỏ thỏa thuận thương mại được ký kết năm 2025.

Một đòn bẩy gây áp lực khác đối với Mỹ có thể là nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu. Nếu không có các căn cứ này, Washington sẽ khó có thể triển khai sức mạnh quân sự vào châu Phi và Trung Đông, cũng như duy trì sự hiện diện đáng kể ở Bắc Cực.

Ngoài ra, cách tiếp cận kinh tế cứng rắn hơn có thể trở nên khả thi nếu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, một cuộc chiến thương mại mới sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên ngân sách quốc gia của các nước EU.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 8 quốc gia châu Âu kể từ tháng 2/2026 và duy trì biện pháp này cho đến khi Mỹ hoàn tất việc mua lại đảo Greenland. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn nhu cầu an ninh chống lại các đối thủ lớn khác.

Trong bài đăng dài này, ông Trump còn cáo buộc Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đưa lực lượng đến Greenland với “mục đích chưa rõ ràng”, gọi đây là “tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với an toàn, an ninh và sự tồn vong của hành tinh”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các quốc gia châu Âu nói trên đang tham gia vào một trò chơi đầy rủi ro, đẩy mức độ nguy hiểm lên ngưỡng “không thể chấp nhận”. Ông nhấn mạnh Mỹ cần triển khai các biện pháp cứng rắn nhằm buộc tình huống này sớm chấm dứt.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án đây là hành động ép buộc không thể chấp nhận được, đồng thời cam kết đoàn kết.

EU đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ EU vào ngày 18 và 19/1.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở Greenland và Đan Mạch, vì lo ngại rằng tranh chấp này có thể làm suy yếu tương lai của NATO. Từ ngày 17/1, hàng nghìn người Greenland tuần hành để phản đối ý định kiểm soát hòn đảo của Tổng thống Trump, tuyên bố họ không muốn trở thành người Mỹ.

Tính đến ngày 18/1, mức thuế quan này dự kiến ​​sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/2 nếu vấn đề không được giải quyết.