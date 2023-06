Pháp nêu người duy nhất phương Tây cần đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: EPA).

"Nếu trong những tháng tới, chúng ta có cơ hội đàm phán, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa đàm phán hay đưa (Tổng thống Putin) ra tòa. Theo tôi, cần phải ưu tiên đàm phán", Tổng thống Pháp Macron phát biểu tại hội nghị ở Moldova ngày 31/5.

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng, việc đưa Tổng thống Putin ra Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là không khả thi nếu ông Putin là người duy nhất phương Tây phải đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

ICC ngày 17/3 đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga".

Đáp lại, Moscow tuyên bố sẽ sớm truy nã các thẩm phán của ICC liên quan đến lệnh bắt giữ mà Nga coi là "vô hiệu và không thể chấp nhận được". Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016.

Phương Tây có thể xem xét lại viện trợ cho Ukraine

Tại hội nghị, ông Macron cũng cho rằng, phương Tây có thể xem xét lại viện trợ cho Ukraine nếu cuộc xung đột kéo dài, do vậy phương Tây đang đặt kỳ rất cao vào cuộc phản công tiềm tàng của Kiev.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho kịch bản cuộc chiến này kéo dài. Chúng ta phải chuẩn bị dư luận để hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong một cuộc xung đột cường độ cao. Ở mức độ đó, chúng ta phải xem xét lại và phân tích bản chất của sự hỗ trợ của chúng ta trong mùa hè này và để nhận ra những gì chúng ta cần làm để đạt được kết quả mong muốn", ông Macron nói.

Ông kêu gọi Mỹ tiếp tục chính sách viện trợ cho Ukraine, nhưng châu Âu cũng cần chuẩn bị cho kịch bản Mỹ sẽ có một chính phủ Cộng hòa sau cuộc bầu cử năm tới.

Trong khi đó, lãnh đạo Pháp không bình luận liệu chiến dịch phản công của Ukraine sẽ thành công hay thất bại.

Theo ông, NATO nên xây dựng các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine để đưa nước này vào cấu trúc an ninh mới. "Nếu chúng ta muốn gây sức ép với Nga, nếu chúng ta muốn trở nên đáng tin cậy đối với Ukraine, chúng ta phải cung cấp cho Ukraine phương tiện để ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự tiếp theo nào chống lại Ukraine và đưa họ vào cấu trúc an ninh bền vững", ông nhấn mạnh.

Ông Macron cho rằng, vấn đề này nên được thảo luận tại hội nghị NATO vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, NATO khó đạt được thỏa thuận kết nạp Ukraine vào dịp này.