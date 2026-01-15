Nga phản bác cứng rắn khi bị NATO cáo buộc là "mối đe dọa" với Greenland

Đảo Greenland (Ảnh: Reuters).

Nga ngày 15/1 tuyên bố rằng việc NATO cáo buộc Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là một cách diễn đạt nhằm "cố tình thổi phồng tâm lý hoảng loạn".

Nga cáo buộc phương Tây đang có chính sách leo thang đối đầu tại Bắc Cực là cực kỳ nguy hiểm.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng có những phát biểu cứng rắn, khi ông nói rằng Mỹ, quốc gia vốn đã có các cơ sở quân sự tại Greenland, muốn giành quyền kiểm soát lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch này vì lý do an ninh quốc gia.

Ông Trump cho rằng Đan Mạch, nước chịu trách nhiệm phòng thủ Greenland, không đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ này, điều mà Copenhagen bác bỏ.

Một phần trong lập luận biện minh của nhà lãnh đạo Mỹ cho những mong muốn của ông là cho rằng “nếu chúng ta không làm điều đó, thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm”, đồng thời khẳng định NATO nên ủng hộ các kế hoạch của ông vì lợi ích an ninh của chính liên minh này.

Hồi đầu tuần, Anh tuyên bố đang thảo luận với các đồng minh trong NATO về cách thức có thể giúp tăng cường an ninh tại Bắc Cực nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển, đã bắt đầu triển khai binh sĩ tới Greenland như một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, nơi đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự tại khu vực này.

Nga, nước trong những năm gần đây đã tái mở cửa và hiện đại hóa một mạng lưới căn cứ quân sự rộng lớn tại Bắc Cực, cho biết trong tuyên bố hôm 15/1 rằng họ đang theo dõi sát sao diễn biến xung quanh Greenland với mối quan ngại nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực Bắc Cực duy trì hòa bình và ổn định.

“NATO đã bước vào con đường quân sự hóa tăng tốc ở phương Bắc, gia tăng hiện diện quân sự tại đây dưới lý lẽ hư cấu về mối đe dọa ngày càng tăng từ Moscow và Bắc Kinh”, Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho biết trong một tuyên bố gửi báo Izvestia.

Đại sứ quán Nga cho rằng những người khởi xướng các kế hoạch này đang viện dẫn những “thách thức” do chính họ tạo ra, đồng thời lưu ý rằng ngay cả các nhà ngoại giao phương Tây có quyền tiếp cận các cuộc họp tình báo của NATO cũng đã thừa nhận rằng trong những năm gần đây khối này không phát hiện tàu ngầm Nga hay Trung Quốc nào xuất hiện gần Greenland.

“Chúng tôi coi chính sách leo thang đối đầu của liên minh tại Bắc Cực là phản tác dụng và nguy hiểm", Đại sứ quán Nga kết luận.