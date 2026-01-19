Bên trong căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ trên đảo chiến lược Greenland

Thông điệp chào mừng phía trước căn cứ Pituffik (Ảnh: Reuters).

Du khách đến Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ ở Greenland được chào đón bằng một tấm biển ghi “đỉnh của thế giới”. Là cơ sở quân sự ở cực bắc của quân đội Mỹ, Pituffik đảm nhiệm các hoạt động như nghiên cứu khoa học, giám sát không gian và phát hiện tên lửa.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Greenland cùng vị trí chiến lược đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định mua vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này. Cả Đan Mạch và Greenland nhiều lần từ chối đề nghị của ông Trump, nhấn mạnh hòn đảo lớn nhất thế giới không phải để bán.

Căn cứ Pituffik nhìn từ trên không (Ảnh: AFP).

Dù không sở hữu Greenland, Mỹ đã hiện diện quân sự tại đây từ Thế chiến II. Là lãnh thổ của Đan Mạch, Greenland không có quân đội riêng.

Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây có tên là Căn cứ Không quân Thule, được chính thức thành lập năm 1951 theo một hiệp ước phòng thủ thời Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Đan Mạch. Căn cứ nằm tại Pituffik, Greenland, cách Vòng Bắc Cực khoảng 1.207km về phía bắc.

Căn cứ này trước đây có tên là Thule (Ảnh: AFP).

Là căn cứ quân sự ở cực bắc của Lầu Năm Góc, Pituffik đóng vai trò là tiền đồn phòng thủ Bắc Cực then chốt. Nhờ vị trí ở “đỉnh của thế giới”, căn cứ này là điểm quan sát lý tưởng để theo dõi các vụ phóng tên lửa của những đối thủ của Mỹ, đồng thời thiết lập ưu thế trong không gian.

Căn cứ là nơi đặt radar mảng pha có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ biển và tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng với hệ thống tên lửa đất đối không để đánh chặn các mối đe dọa.

Một vệ tinh được chụp tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland (Ảnh: Reuters).

Pituffik cũng có hệ thống Chỉ huy và Điều khiển Vệ tinh nhằm duy trì liên lạc thời gian thực và truyền dữ liệu với các vệ tinh quân sự và tình báo. Vị trí vĩ độ cao cho phép căn cứ theo dõi thường xuyên hơn các vệ tinh quỹ đạo cực, vốn có thể giám sát toàn bộ bề mặt Trái đất theo thời gian khi hành tinh quay bên dưới.

Do nhiệm vụ chính là giám sát không gian và cảnh báo tên lửa, căn cứ này không có đội tiêm kích hay hạm đội hải quân thường trực.

Một tiêm kích đậu tại căn cứ (Ảnh: Không quân Mỹ).

Thay vào đó, Pituffik đóng vai trò trung tâm hậu cần và phòng thủ chiến lược cho các nhiệm vụ Bắc Cực và hoạt động dưới lớp băng. Từ địa điểm này, ở cảng nước sâu ở cực bắc thế giới, các tàu mặt nước và tàu ngầm của Hải quân Mỹ cùng lực lượng đồng minh tiến hành tuần tra Bắc Cực và huấn luyện trong điều kiện giá lạnh.

Máy bay quân sự thường xuyên ra vào căn cứ, bao gồm máy bay vận tải, tiếp dầu trên không và máy bay tuần tra biển. Thỉnh thoảng, tiêm kích và máy bay ném bom tầm xa cũng bay tới đây để thực hiện các đợt triển khai răn đe và huấn luyện tại Bắc Cực.

Tàu kéo Rising Star tại căn cứ (Ảnh: Reuters).

Dù không có lực lượng chiến đấu thường trực, Không quân Mỹ vẫn sở hữu một tàu kéo tại Pituffik để hỗ trợ hoạt động cảng, phá băng và điều động tàu thuyền.

Là một tài sản nhỏ nhưng quan trọng, tàu Rising Star giúp duy trì các tuyến tiếp tế bằng cách phá và đẩy các tảng băng trôi. Tàu kéo dẫn dắt các tàu tiếp tế vào cảng, giữ vai trò then chốt trong việc đưa nhiên liệu, lương thực và trang thiết bị tới căn cứ quanh năm. Tuy nhiên, do căn cứ bị băng bao phủ trong khoảng 9 tháng mỗi năm, Rising Star chỉ được sử dụng hạn chế vì chỉ có thể hoạt động khi cảng hoàn toàn không có băng.

Thời tiết ở Pituffik lạnh quanh năm (Ảnh: AFP).

Pituffik bị băng bao phủ khoảng 9 tháng mỗi năm. Thị trấn gần nhất, làng Inuit Qaanaaq, nằm cách đó khoảng 105km. Nhiệt độ có thể dao động từ khoảng 15,6°C vào mùa hè, khi có ánh sáng ban ngày suốt 24 giờ, đến khoảng -45,6°C vào mùa đông, khi không có ánh sáng mặt trời trong nhiều tuần liền.

Cửa hàng bên trong căn cứ quân sự (Ảnh: Reuters).

Có khoảng 150 nhân sự đang đóng quân tại Pituffik. Trong căn cứ nhà hàng phục vụ 3 bữa mỗi ngày, cửa hàng bán thực phẩm, đồ dùng cá nhân, quà lưu niệm và nhiều mặt hàng khác, đồng thời có cả tiệm cắt tóc.

Căn cứ có sân bowling, nhà nguyện và trung tâm sinh hoạt cộng đồng với rạp chiếu phim và phòng thủ công. Ngoài ra còn có nhà thể chất và phòng tập được trang bị tạ và máy chạy bộ.

Căn cứ quân sự đồng thời cũng có nhà nguyện (Ảnh: BI).

Hoạt động huấn luyện tại căn cứ (Ảnh: Lục quân Mỹ).