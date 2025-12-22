Pháp đóng tàu sân bay mới tăng cường sức mạnh hải quân

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/12 xác nhận kế hoạch chế tạo một tàu sân bay mới, lớn hơn và hiện đại hơn để thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle đã cũ và tăng cường sức mạnh hải quân của Pháp.

Chương trình này, được gọi là "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG), dự kiến ​​sẽ có chi phí khoảng 10,25 tỷ euro (12 tỷ USD).

Chính phủ Pháp cho biết tàu mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2038, khi tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến ​​ngừng hoạt động. Công việc chế tạo các bộ phận động cơ hạt nhân đã bắt đầu từ năm ngoái, và đơn đặt hàng cuối cùng phải được thực hiện theo ngân sách năm 2025.

PANG, tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo ở châu Âu, đóng vai trò trung tâm trong năng lực răn đe hạt nhân của Pháp và nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường tự chủ quốc phòng, trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa kết thúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump do dự trong việc hỗ trợ an ninh cho lục địa này.

"Quyết định khởi động chương trình quy mô lớn đã được đưa ra trong tuần này", Tổng thống Macron nói, đồng thời cho biết dự án đóng tàu sân bay sẽ thúc đẩy nền tảng công nghiệp của Pháp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một số nhà lập pháp Pháp gần đây đã đề xuất hoãn dự án chế tạo tàu sân bay mới do lo ngại tình hình tài chính eo hẹp của Pháp.

Pháp nằm trong số ít các quốc gia châu Âu có tàu sân bay cùng với Anh, Italy và Tây Ban Nha. Năng lực của châu Âu vẫn hạn chế so với hạm đội 11 tàu sân bay của Mỹ và 3 tàu sân bay của Trung Quốc.