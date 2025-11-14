Bức ảnh cho thấy Trung Quốc có thể sắp đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên

Bức ảnh làm dấy lên nghi ngờ về việc Trung Quốc có thể sắp đóng tàu sân bay chạy bằng hạt nhân (Ảnh: TWZ).

Trang web quân sự của Mỹ War Zone đưa tin hôm 12/11 rằng tàu sân bay mới Type 004 của Trung Quốc, đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, cho thấy kết cấu thân tàu dường như giống với các siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Dẫn lại các bài đăng trên mạng xã hội kèm ảnh chụp và ảnh vệ tinh của Type 004 đang trong quá trình đóng, trang này cho biết thân tàu có cấu trúc trông giống khu vực chứa lò phản ứng, một “chỉ dấu quan trọng” của hệ thống động lực.

“Chắc chắn, cấu trúc này nhìn chung giống với cấu trúc được tìm thấy trên các siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, và có sự đồng thuận rằng những gì chúng ta thấy ở đây liên quan đến việc lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân trong tương lai", War Zone nhận định.

Mặc dù War Zone không loại trừ khả năng con tàu chỉ là một tàu thử nghiệm hoặc một mô-đun, những hình ảnh này là một trong những dấu hiệu bề ngoài đầu tiên cho thấy tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc có thể được vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Khả năng này cũng đã được nhắc đến tuần trước khi đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc, người nói rằng Bắc Kinh có thể xây dựng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.

So với tàu sân bay thông thường dùng tuabin hơi nước và máy phát điện diesel, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có tầm hoạt động gần như không giới hạn và duy trì tốc độ cao vì không cần tiếp nhiên liệu.

Khả năng hoạt động bền bỉ đó cho phép chúng hỗ trợ các nhiệm vụ triển khai kéo dài và linh hoạt hơn, khiến chúng trở thành tài sản quan trọng để phô diễn sức mạnh tại vùng biển xa.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này nhưng nếu nó chính xác, thì đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh chạy bằng năng lượng hạt nhân khi được đóng xong.

Ở các khía cạnh khác, Type 004 cũng được kỳ vọng sẽ là một thiết kế tiên tiến hơn tổng thể so với Liêu Ninh và Sơn Đông, những tàu vốn đã được triển khai trong hạm đội Hải quân Trung Quốc, cũng như so với Phúc Kiến.

Giống như Phúc Kiến và khác với 2 tàu sân bay trước, Type 004 dự kiến sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng. Hai tàu trước đó đều thuộc loại cất cánh ngắn nhưng hạ cánh bằng dây hãm (STOBAR), với đường băng dạng “cú nhảy cầu” rất dễ nhận thấy.

Máy phóng mang lại nhiều ưu điểm, đặc biệt khi cần phóng máy bay với trọng lượng cất cánh lớn hơn, nghĩa là mang được nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn. Chúng cũng có thể hỗ trợ nhiều loại máy bay hơn, bao gồm những thiết kế lớn và bay chậm hơn như KJ-600, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không đặt trên tàu sân bay, cũng như các loại nhỏ hơn như UAV.

Giống với Phúc Kiến, Type 004 được cho là sẽ trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) tiên tiến, loại thiết bị mà hiện nay chỉ Hải quân Mỹ sử dụng.

Ngoài KJ-600, không đoàn của Type 004 nhiều khả năng sẽ bao gồm tiêm kích tàng hình J-35, được hỗ trợ bởi các biến thể nâng cấp của tiêm kích đa nhiệm J-15, trong đó có cả biến thể tác chiến điện tử. Tàu sân bay này cũng được cho là sẽ mang theo nhiều loại UAV cùng trực thăng.