Vụ trộm 30 triệu USD gây chấn động nước Mỹ

Cảnh sát điều tra tại hiện trường kho bạc của GardaWorld tại Los Angeles (Ảnh: CBS).

Truyền thông Mỹ ngày 4/4 đưa tin, vụ trộm táo tợn xảy ra trong ngày lễ Phục sinh (31/3) tại một kho bạc ở thung lũng San Fernando, Los Angeles.

Đó là nơi tiền mặt từ các doanh nghiệp trong khu vực được quản lý và lưu trữ. Và vấn đề là cơ quan quản lý không phát hiện ra vụ trộm cho đến khi họ mở kho bạc vào ngày đầu tuần (1/4) để làm việc.

Một nguồn thực thi pháp luật am hiểu vấn đề xác nhận với CBS News rằng, đây có vẻ là một vụ việc rất phức tạp và có thể do một nhóm trộm tinh vi, giàu kinh nghiệm tiến hành, do chúng biết cách đột nhập vào một cơ sở được bảo vệ mà không bị phát hiện.

Nguồn tin cho biết thêm, kẻ trộm đã đột nhập qua đường mái nhà của tòa nhà tòa nhà Gardaworld trên phố Roxford, dễ dàng vào kho tiền mà không kích hoạt hệ thống báo động.

Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho hay, họ vẫn chưa rõ bằng cách nào kẻ trộm có thể tránh được hệ thống báo động. Một nguồn tin nói với tờ Los Angeles Times rằng có ít nhất một chuông báo động đã reo trong thời gian xảy ra vụ trộm, nhưng chuông này không được kết nối với cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng Mỹ đang nỗ lực vào cuộc điều tra vụ trộm này. "LAPD và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành một cuộc điều tra chung về một vụ trộm này. Không có thông tin bổ sung nào liên quan đến vụ việc được công bố", các cơ quan cho biết trong một tuyên bố chung.

Hiện cũng chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Đây là một trong những vụ trộm lớn nhất lịch sử ở Los Angeles. Vụ trộm tiền mặt lớn nhất từng được biết đến ở Los Angeles xảy ra vào năm 1997, khi 6 tên cuỗm đi 18,9 triệu USD. Toàn bộ kẻ trộm trong vụ này đã bị bắt.

Mới đây, hồi năm 2022, những tên trộm đã lấy đi số trang sức trị giá đến 100 triệu USD từ một chiếc xe tải đậu tại một trạm dừng chân trên cao tốc. Chiếc xe khi đó đang trên đường đến một sự kiện về trang sức và đá quý tại Los Angeles.