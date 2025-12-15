Phản ứng của Nga khi Ukraine tuyên bố "từ bỏ tham vọng gia nhập NATO"

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/12 cho biết việc đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO là một trong những vấn đề then chốt, cần được thảo luận đặc biệt.

"Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất và tất nhiên, nó cần được thảo luận đặc biệt so với các vấn đề khác", ông Peskov nói với các phóng viên.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và các đồng minh.

“Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, đây là những đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, một số đối tác từ Mỹ và châu Âu đã không ủng hộ hướng đi này”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác có thể là phương án thay thế cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.

“Do đó, hiện nay, các đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, các đảm bảo tương tự Điều 5 (Hiệp ước NATO) từ phía Mỹ dành cho chúng tôi và các đảm bảo an ninh từ các đồng minh châu Âu, cũng như các quốc gia khác - Canada, Nhật Bản - là cơ hội để ngăn chặn một chiến dịch quân sự khác của Nga trong tương lai”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, đây “là sự nhượng bộ” từ phía Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các đảm bảo an ninh này cần phải có tính ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Kiev đang kiểm soát ở vùng Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk).

Moscow cũng yêu cầu Ukraine phải là một quốc gia trung lập và quân đội nước ngoài không được đóng quân tại Ukraine.

Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng cho hòa bình và đưa ra những quyết định nghiêm túc về Ukraine.

"Chúng tôi chỉ có thể phát ngôn thay mặt phía Nga, thay mặt Tổng thống Putin. Tổng thống sẵn sàng cho hòa bình, một nền hòa bình nghiêm túc, những quyết định nghiêm túc. Tổng thống hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ cách thức nào nhằm câu giờ và tạo ra những khoảng thời gian ngừng bắn giả tạo", ông Peskov nhấn mạnh.

Quan chức Điện Kremlin cho biết Nga không muốn tiến hành các cuộc "đàm phán ồn ào" về việc giải quyết vấn đề Ukraine.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực sự nỗ lực tìm kiếm một giải pháp, và ông ấy muốn một giải pháp cho vấn đề Ukraine, ông ấy muốn một giải pháp cho cuộc xung đột này. Ông ấy đang nỗ lực, toàn bộ đội ngũ của ông ấy cũng đang nỗ lực. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực này", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Nga kỳ vọng Washington sẽ trình bày với Moscow tầm nhìn về một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine sau các cuộc thảo luận với châu Âu và Ukraine.

Hôm 14/12, Đức đã tổ chức các cuộc đàm phán về giải quyết vấn đề Ukraine, với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cuộc họp kéo dài 5 giờ. Sau đó, ông Witkoff thông báo về tiến triển của kế hoạch 20 điểm.

"Các công việc vẫn đang được tiến hành. Theo chúng tôi hiểu, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục hôm nay giữa các nhà đàm phán Mỹ, châu Âu và Ukraine. Sau khi họ hoàn thành phần việc của mình, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được từ các đối tác Mỹ tầm nhìn đang được thảo luận hôm nay tại Berlin", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về các cuộc đàm phán ở Berlin.

Theo ông Peskov, Mỹ không thảo luận trực tiếp với Nga về các đề xuất mà Washington đang trao đổi với Ukraine.

"Tôi sẽ không nói về bất kỳ khung thời gian nào, tôi nghĩ đó sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay”, ông Peskov nói khi được hỏi liệu có cơ hội đạt được thỏa thuận về Ukraine trước ngày 25/12, như Tổng thống Trump mong muốn hay không.