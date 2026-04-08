Phản ứng của Nga khi Mỹ dừng chiến dịch tấn công Iran

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi vui mừng khi biết tin về thỏa thuận ngừng bắn”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 8/4.

Ông Peskov cho biết chính quyền Nga “hoan nghênh quyết định không tiếp tục con đường leo thang vũ trang, đặc biệt là không tấn công các mục tiêu dân sự và kinh tế", đồng thời khẳng định Nga "coi đây là điều rất quan trọng”.

“Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các phái đoàn Iran và Mỹ sẽ diễn ra trong những ngày tới, điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa các cuộc thảo luận hòa bình”, ông Peskov nói thêm.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán mới về Ukraine hay không, ông Peskov nói: “Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai gần, Mỹ sẽ có thêm thời gian và cơ hội lớn hơn để gặp gỡ theo thể thức 3 bên”, ám chỉ các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý thảo luận về đề xuất 10 điểm do Iran đưa ra là một thành công của Tehran.

"Việc ông Trump đồng ý thảo luận về kế hoạch 10 điểm đã đánh dấu một thành công của Iran. Chưa rõ liệu Washington có chấp nhận kế hoạch này hay không vì kế hoạch bao gồm việc bồi thường cho Iran, tiếp tục chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát của Tehran ở eo biển Hormuz”, ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga, bình luận trên Telegram.

Trước đó, Nga cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã bị tạm dừng sau khi xung đột nổ ra ở Iran. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2025 tại Istanbul và các cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ được tổ chức vào đầu năm nay tại Abu Dhabi và Geneva.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra chậm chạp, phần lớn là do bế tắc về vấn đề lãnh thổ. Nga đề nghị Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát phần còn lại của vùng Donbass, nhưng Kiev từ chối.

Khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.

Tổng thống Putin đã thực hiện các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Trung Đông nhằm tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ “ngôn ngữ tối hậu thư” và quay trở lại đàm phán với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.