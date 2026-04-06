Nga gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về tối hậu thư với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

“Phía Nga bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của một số quốc gia nhằm giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran sẽ thành công”, thông cáo từ Moscow về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/4 cho biết.

Thông cáo nói thêm rằng, “điều này sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nếu Mỹ từ bỏ ngôn ngữ tối hậu thư và đưa tình hình trở lại con đường đàm phán”.

Ông Lavrov và ông Araghchi cũng kêu gọi Washington ngừng “các cuộc tấn công bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng dân sự”, chẳng hạn nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi các nhân viên Nga đang làm việc với tư cách là kỹ thuật viên.

Theo truyền thông Nga, Moscow đã bắt đầu sơ tán 198 công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran vào ngày 4/4 ngay sau khi một quả đạn pháo của Mỹ và Israel rơi gần đó.

Thông cáo của phía Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Trump liên tục ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

“Thứ Ba tới đây (7/4) sẽ là ngày của nhà máy điện, và ngày của những cây cầu tại Iran, tất cả hợp làm một. Sẽ không có gì giống như thế từng tồn tại. Hãy mở cái eo biển (Hormuz), nếu không, các vị sẽ phải sống trong địa ngục. Hãy cứ chờ xem”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 5/4, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông dự định sẽ hành động vào ngày 7/4 nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal, ông nói: “Nếu họ không thực hiện, nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa (eo biển Hormuz), họ sẽ mất mọi nhà máy điện và mọi cơ sở khác mà họ có trên khắp đất nước”.

“Và nếu họ không làm điều gì đó trước tối thứ Ba, họ sẽ không còn bất kỳ nhà máy điện nào và sẽ không còn cây cầu nào đứng vững”, chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, các quan chức Nga liên tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ và Israel.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/4, ông Vassily Nebenzia, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và yêu cầu Mỹ và Israel “đừng đùa với lửa”.

“Sự leo thang bạo lực chưa từng có ở Trung Đông thật không may đang ảnh hưởng đến các quốc gia thân thiện với Liên bang Nga”, ông Nebenzia cho biết.

Ông cảnh báo “thiệt hại không thể khắc phục đang xảy ra không chỉ đối với sự ổn định khu vực, mà còn đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

Đại sứ Nebenzia tuyên bố Nga “sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Hãng thông tấn Interfax ngày 2/4 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.

Tổng thống Putin đang thực hiện các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Trung Đông nhằm tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 2/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết xung đột Iran và Tổng thống Putin đang tiếp tục đàm phán với các nhà lãnh đạo khu vực về vấn đề này.

Nga là một trong những đồng minh thân cận của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.