Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3/2022 (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/11 cho biết, các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine (gồm đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ) sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh và các chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận kín.

"Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những vấn đề an ninh, việc duy trì an ninh và các bảo đảm an ninh cho các bên. Tất nhiên, mọi chi tiết sẽ được thảo luận kín", ông Peskov xác nhận.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng, việc thời điểm diễn ra cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine sát với thời điểm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ là "hoàn toàn không" liên quan đến nhau.

Ông cũng cho biết Điện Kremlin sẽ sớm công bố thành phần đầy đủ của phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán 3 bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi vào tuần tới.

Cũng theo ông Peskov, hiện tại chưa có kế hoạch cho một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, cùng bà Yana Lantratova - quan chức Nga phụ trách bảo vệ quyền lợi công dân - sẽ đại diện cho Nga tham dự cuộc gặp với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vào ngày 5/11.

Theo ông Peskov, điều kiện để cuộc gặp trên diễn ra là mọi công tác hậu cần được sắp xếp ổn thỏa.

"Chúng tôi hy vọng ông Kirill Dmitriev sẽ có mặt. Tuy nhiên, theo tôi biết thì nhân vật chính sẽ là bà Yana Lantratova, nếu bà ấy kịp đến nơi", ông Peskov nói.

Ông Peskov giải thích thêm rằng, "tính đến vài giờ trước, không phải tất cả những người đi cùng bà Yana Lantratova (tới Mỹ) đều đã nhận được thị thực".

"Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề này thường gặp khó khăn. Nếu mọi công tác hậu cần được giải quyết ổn thỏa, bà Yana Lantratova và ông Kirill Dmitriev sẽ có mặt tại đó", quan chức Điện Kremlin nêu rõ.

Trước đó, Nhà Trắng ngày 3/11 thông báo Đệ nhất phu nhân Melania Trump “sẽ đích thân đưa đại diện của Nga và Ukraine - hai quốc gia đang trong tình trạng xung đột - đến gặp nhau tại Nhà Trắng”.

Dự kiến ​​vào ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng có bài phát biểu về lệnh ngừng bắn nhân đạo tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson - một thỏa thuận mà bà Melania đã góp phần thúc đẩy. Khu vực này đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và bị tàn phá nặng nề sau các cuộc tập kích trong những tháng qua.

Nga và Ukraine, với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ, đã nhất trí ngừng bắn cục bộ theo thời gian đã thỏa thuận để thực hiện các nỗ lực nhân đạo với người dân bị mắc kẹt do chiến sự tại Oleshky.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine xác nhận sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi từ ngày 10 đến 11/11.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi sẽ “tập trung vào các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Các nhà đàm phán Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine trước khi mùa đông đến.

Giới chức Mỹ xác nhận các cuộc gặp được xây dựng dựa trên những thảo luận gần đây giữa các bên, đồng thời "phản ánh nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Mặc dù gần đây Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được một thỏa thuận với Nga, song hai nước vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình.