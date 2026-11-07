Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán 3 bên mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào tuần tới.

"Vào ngày 10/11 tới, các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine sẽ diễn ra tại UAE. Tôi đã mời những người sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán đó thảo luận ngắn về chủ đề này", ông Putin nói sau khi có cuộc họp với các quan chức hôm 5/11.

Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga Igor Kostyukov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu Yury Zhigarlovsky tham dự cuộc họp trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho biết ông Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga. Ông Medinsky là một nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán ban đầu với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 và nhiều vòng sau đó của tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Điện Kremlin vẫn chưa công bố thành phần đầy đủ của phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán.

Sau các nỗ lực trung gian của Mỹ, Tổng thống Putin tháng trước đồng ý nối lại các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine.

Ông Putin cho biết, các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh, Moscow đang tìm kiếm “những thỏa thuận cuối cùng chứ không phải các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời”.

Tổng thống Putin nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước đó cho biết, đàm phán 3 bên sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Ông Witkoff cho hay, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào "các thỏa thuận an ninh hậu chiến, hạ nhiệt leo thang, các nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán kiêm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu đội ngũ đàm phán của Ukraine.

Các quan chức châu Âu dự kiến sẽ không tham dự, dù châu Âu đang cung cấp phần lớn viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev cũng như dẫn đầu các nỗ lực nhằm đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Các đại diện của châu Âu, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Brussels vào ngày 5/11 để phối hợp lập trường trước các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận vào ngày 13/11 về cách thức khối này được đại diện tại các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine sau này.