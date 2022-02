Phái đoàn Ukraine đi vòng qua Ba Lan đến Belarus đàm phán với Nga

Hội trường sắp diễn ra đàm phán Nga - Ukraine ở Belarus (Ảnh: Twitter).

Sputnik đưa tin, sáng nay 28/2 theo giờ địa phương, phái đoàn của Ukraine đã đặt chân đến Belarus để chuẩn bị cho cuộc hội đàm đang được quan tâm nhất hiện nay nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Nguồn thạo tin cho hay, phái đoàn của Ukraine đã di chuyển qua Ba Lan để đến Belarus thay vì di chuyển trực tiếp từ Ukraine sang nước láng giềng này. "Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra sáng nay, do lo ngại cho sự an toàn tính mạng, phái đoàn Ukraine đã không chọn đường đi trực tiếp qua Gomel, mà đến Belarus thông qua chốt kiểm soát cầu Warsaw của Ba Lan. Họ chọn một hành trình khá dài", nguồn tin cho biết.

Trước đó, ông Fedir Venislavsk, một quan chức tại Tòa Hiến pháp Ukraine, cho biết do vấn đề an ninh, lộ trình của đoàn đàm phán Ukraine đã được thay đổi. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho phái đoàn, họ chọn một lộ trình khác. Vào thời điểm ông Venislavsky nói, không có thông tin về vị trí của phái đoàn Ukraine.

Ông Venislavsky không tiết lộ thành phần phái đoàn của Ukraine, song cho biết phía Belarus sẽ đóng vai trò là quan sát viên hoặc tư cách khác trong cuộc hội đàm giữa Ukraine và Nga dự kiến diễn ra tại Gomel.

Lúc 9h sáng nay theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Belarus đã đăng tải bức ảnh đầu tiên cho thấy hội trường sắp diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Bức ảnh được đăng kèm với dòng thông báo: "Tại Belarus, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Chỉ còn chờ phái đoàn hai bên".

Sputnik cho biết, hiện cả phái đoàn Nga và Ukraine đã có mặt ở Belarus, sẵn sàng cho hội đàm. Phái đoàn của Nga sẽ do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, dẫn đầu. Ngoài ra, thành phần chi tiết của phái đoàn chưa được tiết lộ.

Cuộc đàm phán diễn ra sau 4 ngày kể từ khi Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ hai bên sẽ gặp nhau vào ngày 27/2. Tuy nhiên, do bất đồng về địa điểm tổ chức đàm phán, phía Ukraine đến phút chót mới đồng ý đàm phán với Nga trên lãnh thổ Belarus. Do cần sự chuẩn bị về công tác hậu cần, cuộc họp được dời sang sáng 28/2 theo giờ địa phương.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc đàm phán diễn ra vô điều kiện. Nguồn tin của Ukraine nói rằng, phía Nga đã phải bỏ những điều kiện đàm phán "như tối hậu thư" sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine gặp những bất lợi.

Liên quan đến vấn đề an ninh, giới chức Ukraine cho biết, phía Nga và Belarus phải đảm bảo an ninh tối đa cho phái đoàn của Ukraine trong suốt quá trình đến Belarus đàm phán và trở về. Theo đó, Belarus có trách nhiệm đảm bảo các máy bay, trực thăng, tên lửa trên lãnh thổ Belarus phải "án binh bất động" trong thời gian đó.