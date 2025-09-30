Phái đoàn Ukraine đến Mỹ thảo luận thỏa thuận sản xuất UAV

Mẫu UAV đánh chặn mới của Ukraine đang được hoàn thiện để sẵn sàng tham chiến (Ảnh: Bogdan Miroshnychenko).

Theo các nguồn tin của New York Post, phái đoàn của Ukraine do Thứ trưởng Quốc phòng Sergiy Boyev dẫn đầu lên đường sang Mỹ, trong bối cảnh Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ cản trở việc giải quyết vấn đề xung đột và liên quan trực tiếp đến các nước NATO.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết Kiev muốn ký một số thỏa thuận với Washington, bao gồm việc cung cấp vũ khí, thương mại tự do và đảm bảo an ninh.

Tại Mỹ, các đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia sẽ làm việc với các đối tác của chính quyền Tổng thống Donald Trump từ ngày 30/9 đến 3/10 giữa lúc Washington và Kiev hướng tới việc củng cố một thỏa thuận quốc phòng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nước.

“Sau kết quả đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine, một phái đoàn Ukraine sẽ đến Washington để tham vấn kỹ thuật về thỏa thuận UAV”, tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna nói.

“Các quan chức Ukraine sẽ gặp gỡ các quan chức Mỹ về nhiều chủ đề khác nhau”, một quan chức cấp cao khác của chính quyền cho biết thêm.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đặt mục tiêu tiếp nối thành công cuộc gặp giữa hai Tổng thống Trump và Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước.

"Tôi nghĩ rằng sau cuộc họp hôm nay, chúng ta không nên lãng phí thời gian", ông Andriy Yermak cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất của Ukraine về một thỏa thuận sản xuất UAV với Mỹ dự kiến có giá trị 50 tỷ USD trong 5 năm.

Mặc dù chi tiết về thỏa thuận tiềm năng còn ít ỏi, ông Zelensky đã nói với các phóng viên tại New York tuần trước rằng Mỹ và Ukraine cử các nhóm kỹ thuật làm việc về một thỏa thuận "liên quan đến UAV mà Mỹ sẽ mua trực tiếp từ Ukraine".

Ukraine trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ và tiến bộ UAV, tạo ra một ngành công nghiệp từ con số 0 khi nước này phải vật lộn với cuộc xung đột đang diễn ra.

Hiện tại, hàng trăm nhà sản xuất đang chế tạo nhiều triệu UAV và hệ thống chống UAV, sau đó được đưa vào sử dụng trong chiến sự.

Thỏa thuận lần này có thể mang tính chuyển đổi đối với quân đội và an ninh quốc gia của Mỹ, khi các quan chức và chuyên gia về UAV ở cả hai bờ Đại Tây Dương cảnh báo rằng công nghệ của Washington còn thua xa Trung Quốc và Nga.