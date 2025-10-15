Mỹ truy tố ông trùm Campuchia bị nghi đứng đầu đường dây lừa đảo 15 tỷ USD

Chen Zhi mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia (Ảnh: Prince Holding).

Giới chức Mỹ ngày 14/10 đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, một doanh nhân mang quốc tịch Anh - Campuchia, bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi những nạn nhân buôn người phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử mang về hàng tỷ USD.

Cáo trạng được công bố ngày 14/10. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông 37 tuổi này, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá hiện tại.

“Tuyên bố hôm nay là một trong những đòn giáng mạnh mẽ nhất từng được thực hiện nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng trên toàn cầu", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho hay.

Theo cáo trạng, ông Chen bị cáo buộc đã chỉ đạo các hoạt động của các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng trăm nạn nhân buôn người bị giam trong các cơ sở giống nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Dưới sự đe dọa, các nạn nhân buôn người bị buộc phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo nhằm tạo dựng lòng tin với người khác rồi chiếm tài sản của họ. Những âm mưu này đã nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Các trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia, Myanmar và khu vực Đông Nam Á đã sử dụng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người nước ngoài đến làm việc trong các khu phức hợp được xây dựng sẵn, nơi họ bị ép buộc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến dưới đe dọa tra tấn.

Từ khoảng năm 2015, Prince Group bị cáo buộc đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia, đội lốt các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, theo các công tố viên.

Tiền thu được bị rửa sạch một phần thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group.

Theo nhà chức trách, số tiền lừa đảo đã được dùng để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, và thậm chí một bức tranh Picasso tại một nhà đấu giá ở New York.

Nếu bị kết tội âm mưu gian lận viễn thông và rửa tiền, ông Chen có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Trong một hành động phối hợp, chính quyền Anh vào ngày 14/10 đã đóng băng 19 bất động sản ở London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh có liên quan đến mạng lưới của ông Chen, bao gồm một dinh thự trị giá 12 triệu bảng ở Bắc London.

Các biện pháp cũng nhắm vào Qiu Wei Ren, cộng sự của Chen, một công dân Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia, Síp và Hong Kong.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper cho biết: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ tổn thương và mua nhà ở London để cất giữ tiền bẩn".

Bà nói rằng hành động chung với Mỹ nhằm “chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng” do mạng lưới này gây ra và để “ngăn chặn dòng tiền bẩn trên đường phố của chúng ta".