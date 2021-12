Pfizer công bố "vũ khí" chống siêu biến chủng Omicron hiệu quả

Dân trí BioNTech và Pfizer cho biết liệu trình 3 mũi vaccine Covid-19 của các hãng này có thể chống lại biến chủng Omicron mới theo kết quả nghiên cứu phòng thí nghiệm.

BioNTech và Pfizer cho biết liệu trình 3 mũi vaccine Covid-19 của các hãng này có thể chống lại biến chủng Omicron (Ảnh minh họa: EPA).

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên từ các nhà sản xuất vaccine về hiệu quả của mũi tiêm chống lại biến chủng Omicron, các hãng BioNTech và Pfizer cho biết 2 liều vaccine dẫn đến lượng kháng thể trung hòa thấp hơn đáng kể, nhưng liều vaccine thứ 3 của họ đã làm tăng lượng kháng thể trung hòa lên 25 lần.

"Việc đảm bảo nhiều người nhất có thể được tiêm đầy đủ 2 liều đầu tiên và tiêm nhắc lại liều thứ 3 vẫn là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", Albert Bourla, ông chủ của Pfizer, cho biết.

Những phát hiện trên hoàn toàn phù hợp với một nghiên cứu sơ bộ do các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y tế châu Phi ở Nam Phi công bố hôm 7/12. Nghiên cứu cho biết biến chủng Omicron có khả năng né tránh một phần lá chắn bảo vệ của 2 liều vaccine Pfizer-BioNTech, do vậy mũi tiêm thứ ba có thể giúp khắc phục điều này.

Tuy nhiên, một phân tích trong phòng thí nghiệm tại bệnh viện đại học Frankfurt ở Đức cho thấy phản ứng kháng thể đối với Omicron giảm ngay cả sau 3 lần tiêm.

Giám đốc điều hành của hãng dược BioNTech (Đức) hôm 8/12 cho biết khoảng thời gian tiêm cách nhau giữa liều thứ hai và thứ ba của vaccine Covid-19 của hãng có thể giảm xuống ít nhất 3 tháng để cho phép bảo vệ tốt hơn trước biến chủng Omicron trong mùa đông.

Giám đốc điều hành Ugur Sahin của BioNTech cho biết dữ liệu mới sẽ thúc đẩy một cuộc thảo luận về việc tiêm mũi thứ ba của loại vaccine hiện có.

"Chúng tôi tin rằng đây là hướng đi đúng đắn. Rõ ràng vaccine của chúng tôi để chống lại biến chủng Omicron phải là vaccine 3 liều", ông Sahin nói thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/12 cho biết các chính phủ cần đánh giá lại cách ứng phó của họ với Covid-19 và đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng để đối phó với biến chủng Omicron, mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định các vaccine hiện có sẽ bảo vệ tốt như thế nào trước biến chủng mới.

Theo Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sự lây lan toàn cầu của biến chủng Omicron cho thấy nó có thể có tác động lớn đến đại dịch Covid-19 và cần hành động ngay bây giờ trước khi có thêm nhiều bệnh nhân Omicron nhập viện. Sau khi xuất hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng trước, Omicron hiện đã lan ra gần 60 quốc gia.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường giám sát, xét nghiệm và giải trình tự gen. Bất kỳ sự tự mãn nào bây giờ sẽ phải trả giá bằng mạng sống", ông Tedros nói.

Giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, do biến chủng Omicron có vẻ dễ lây lan hơn, nên cần phải nỗ lực gấp đôi để phá vỡ chuỗi lây nhiễm. WHO cũng ghi nhận bằng chứng ban đầu từ BioNTech và Pfizer về hiệu quả của vaccine trong việc chống lại Omicron.

WHO cho biết trong vài ngày tới, họ sẽ công bố đánh giá về việc tiêm liều vaccine tăng cường. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp đáng lo ngại ở hầu hết các nước đang phát triển, việc thúc đẩy tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn là ưu tiên của WHO.

Thành Đạt

Theo Reuters