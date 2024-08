Ông Trump sẽ được bảo vệ bằng kính chống đạn khi tranh cử ngoài trời

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương ở tai sau khi bị ám sát hụt khi vận động tranh cử hôm 13/7 (Ảnh: Washington Post).

ABC News đưa tin, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt đầu tăng cường các biện pháp an ninh cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi ông bị ám sát hụt hồi tháng trước trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Theo đó, họ sẽ lắp đặt tấm chắn kính chống đạn xung quanh bục phát biểu của ông Trump khi ông vận động tranh cử ngoài trời. Kính chống đạn thường được sử dụng để bảo vệ các tổng thống đương nhiệm.

Các biện pháp bổ sung khác gồm tăng số lượng mật vụ và một số thay đổi công nghệ nhất định.

Một nhóm đặc vụ chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm di chuyển và chuẩn bị các biện pháp mới cho từng sự kiện tranh cử trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Cơ quan Mật vụ Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, một người phát ngôn của cơ quan này cho biết: "Sự an toàn của những người được bảo vệ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể bình luận về các phương tiện và phương pháp bảo vệ cụ thể".