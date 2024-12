Ông Trump ráo riết tìm cách buộc Nga và Ukraine ngừng bắn

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Yonhap).

Hơn một tháng trước khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình đang ráo riết định hình chính sách nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Hãng tin NBC News cho hay, ông Trump và đội ngũ đã tiến hành các cuộc thảo luận với Nhà Trắng cũng như đại diện của Ukraine để tìm lối thoát cho cuộc chiến.

Tại Mỹ, ứng viên Cố vấn An ninh Quốc gia do ông Trump đề cử, ông Mike Waltz, đã gặp gỡ Cố vấn an ninh quốc gia đương nhiệm Jake Sullivan để nhận thông tin chia sẻ từ Nhà Trắng.

Theo một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên, các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo ông Trump không bất ngờ trước bất kỳ hành động nào của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden trước lễ nhậm chức ngày 20/1.

Về liên hệ giữa đội ngũ ông Trump và Ukraine, NBC News cho biết cuộc trao đổi gần đây nhất là giữa Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak với Phó Tổng thống đắc cử Mỹ J.D. Vance. Ngoài ra còn có các thảo luận giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Các cuộc thảo luận này được cho là rất tích cực. Tuy nhiên, đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump vẫn chưa thông báo cho Ukraine về bất kỳ kế hoạch hòa bình tiềm năng nào.

Nguồn tin của NBC News cho biết, ông Trump và đội ngũ đang ráo riết để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

"Ông Trump thực sự nghiêm túc về việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay ngày đầu tiên nhậm chức", một nguồn tin nói với NBC News.

Tướng về hưu Keith Kellogg, người được ông Trump chọn làm đặc phái viên về vấn đề Nga - Ukraine, cho biết ông không loại trừ khả năng Tổng thống đắc cử có thể mời cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tới dự lễ nhậm chức vào tháng tới.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy làm vậy. Liệu Tổng thống đắc cử có thể làm được điều đó không? Tất nhiên là được. Ông ấy có thể thực hiện một bước đi táo bạo như vậy", ông Kellogg nói và nhấn mạnh bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vì ông Trump "suy nghĩ khác biệt".

Ông tin xung đột Ukraine sẽ được giải quyết "trong vòng vài tháng tới" và ông Trump là người duy nhất có thể làm điều đó.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố có khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ, thậm chí trước khi nhậm chức. Tuy nhiên, các bên hầu hết đều tỏ ra hoài nghi về phát ngôn này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phóng đại khi tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 10/12 cũng nhận định, ông Trump khó lòng kết thúc chiến sự Ukraine trong vòng một ngày. "Chúng ta đã thấy một số tuyên bố mơ hồ được đưa ra. Nếu hiểu Nga, các vị sẽ biết không thể gây sức ép với họ. Mọi thứ không diễn ra như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng của lãnh đạo Mỹ tương lai", ông cho biết.