Ông Trump nói về "liên danh tranh cử tổng thống hoàn hảo" vào năm 2028

Tổng thống Donald Trump hôm 11/5 đã nhắc tới Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio như một “đội hình trong mơ” vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Ông đưa ra nhận định này khi thăm dò những người tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng xem họ thích ai hơn, đồng thời chưa đưa ra sự ủng hộ chính thức cho bất cứ nhân vật nào.

“Ai thích ông JD Vance? Ai thích ông Marco Rubio? Được rồi. Nghe như một liên danh tranh cử rất tốt. JD là người hoàn hảo. Đó là một liên danh hoàn hảo", ông Trump phát biểu trong buổi tiệc tối tại Vườn Hồng cùng các quan chức thực thi pháp luật nhân Tuần lễ Cảnh sát Quốc gia.

“Nhân tiện, tôi thực sự tin rằng đó là một đội hình trong mơ. Nhưng đây chỉ là những chi tiết nhỏ. Điều đó không có nghĩa là các anh đã có được sự ủng hộ của tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng các anh biết đấy, tôi nghĩ điều đó nghe giống như ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống”, ông nói thêm.

Các chiến lược gia và nhà quan sát chính trị đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu ông Trump sẽ ủng hộ ông Vance hay ông Rubio hoặc thúc đẩy hai người cùng tranh cử trong một liên danh.

Ông Rubio từng phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016 nhưng đã đình chỉ chiến dịch sau khi thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Sau đó ông quay lại Thượng viện, nơi ông từng phục vụ trước khi tham gia chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2.

Ông Vance khi đó đang ở giữa nhiệm kỳ đầu tiên tại Thượng viện trước khi được ông Trump mời tham gia liên danh tranh cử tổng thống.

Cả hai đã liên tục được hỏi về ý định đối với cuộc bầu cử năm 2028, nhưng chưa ai bày tỏ ý định khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống. Thay vào đó, họ cho biết mục tiêu hiện tại là tập trung vào công việc của chính quyền đương nhiệm.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2025, ông Rubio nói với Vanity Fair rằng ông sẽ là “một trong những người đầu tiên ủng hộ” ông Vance nếu phó tổng thống quyết định tranh cử vị trí lãnh đạo Nhà Trắng trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thăm dò phản ứng của công chúng đối với 2 quan chức cấp cao này trong chính quyền.

“Rất đúng phong cách ông Trump khi liên tục kiểm tra cảm nhận của mọi người về ông Marco và ông Vance. Điều đó nằm trong ADN chính trị của tổng thống, nhằm nắm bắt suy nghĩ của các nhà tài trợ, giới chính trị gia và thậm chí cả giới truyền thông”, chiến lược gia đảng Cộng hòa Brian Seitchik từng nhận định.

“Tổng thống luôn đánh giá và so sánh, đồng thời ông ấy cũng hiểu rất rõ rằng những câu hỏi kiểu đó tự nhiên sẽ tạo ra sự cạnh tranh”, ông Seitchik, người từng làm việc cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và 2020, nói.

Ông Trump đã nhiều lần dành lời khen cho ông Vance và ông Rubio.

Vào tháng 3, Tổng thống nói với các phóng viên: “Ông Marco Rubio đang làm rất tốt. Tôi nghĩ ông ấy sẽ được ghi nhận là ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông ấy thành công ở bất cứ nơi nào mình đảm nhiệm".