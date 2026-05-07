Lời đề nghị của Ba Lan sau khi Mỹ bất ngờ rút 5.000 quân khỏi Đức

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 6/5 cho biết Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận các binh sĩ mà Mỹ rút khỏi Đức và ông sẽ trực tiếp vận động ông Trump điều chuyển lực lượng này sang phía đông của liên minh NATO.

Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng một năm tới, trong khi ông Trump ám chỉ việc cắt giảm có thể còn sâu hơn nữa.

“Nếu Tổng thống Donald Trump quyết định giảm hiện diện quân sự Mỹ tại Đức, thì chúng tôi ở Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận binh sĩ Mỹ”, ông Nawrocki phát biểu trong cuộc tập trận NATO tại Lithuania. Ông nói thêm rằng Ba Lan đã “chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng” cho động thái như vậy.

Phát biểu của ông Nawrocki được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Donald Tusk phát biểu hồi đầu tuần rằng Ba Lan không nên “giành lấy” binh sĩ Mỹ khỏi các đồng minh.

Ông Tusk cũng cho biết Ba Lan sẽ tận dụng “mọi cơ hội” để tăng cường hiện diện quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này, nhưng ông sẽ không cho phép Ba Lan bị sử dụng để phá vỡ sự đoàn kết của châu Âu.

Các cuộc thảo luận giữa Warsaw và Washington về việc mở rộng hiện diện quân sự Mỹ tại Ba Lan hiện đã được tiến hành “ở cả cấp độ quân sự và ngoại giao”, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki nói với Polsat News hôm 6/5.

Ông cho biết Ba Lan sẽ không phản đối nếu các binh sĩ rời Đức được điều tới nước này, dù chính phủ Ba Lan ban đầu không muốn họ bị rút khỏi Đức.

Ngoại trưởng Radosław Sikorski phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Warsaw rằng bất kỳ lực lượng Mỹ bổ sung nào “đều sẽ được chào đón tại Ba Lan”, bất kể họ được tái triển khai từ đâu.

Hiện Ba Lan đang đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, trong khi Đức có khoảng 36.000 binh sĩ Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói với RIA Novosti rằng “phía Ba Lan sẵn sàng cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết và hỗ trợ tài chính cho việc triển khai binh sĩ Mỹ”.

Ông Parnell nói thêm rằng Ba Lan sẵn sàng cung cấp cho quân đội Mỹ “các căn cứ và thao trường, kho chứa trang thiết bị và vũ khí, cơ sở hạ tầng hậu cần, cũng như chịu một phần chi phí liên quan đến việc triển khai lực lượng đồn trú, bao gồm duy trì cơ sở vật chất, cung cấp năng lượng và bảo đảm hoạt động hằng ngày của các đơn vị".

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Quyết định của Mỹ về việc rút quân khỏi Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự không hài lòng với chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Đức cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ vẫn "tốt đẹp".