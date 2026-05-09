Mỹ chuyển về nước uranium làm giàu của Venezuela

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela (Ảnh: Guardian).

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết 13,5 kg uranium đã được lấy khỏi một lò phản ứng nghiên cứu cũ ở Caracas. Theo thông báo, chiến dịch đã được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Bộ này gọi nhiệm vụ phối hợp giữa Anh, Mỹ và Venezuela là “một chiến thắng cho Mỹ, Venezuela và thế giới”.

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (NNSA) thông báo: “Trong nhiều thập kỷ, lò phản ứng RV-1 phục vụ cho nghiên cứu vật lý và hạt nhân. Sau khi công việc này kết thúc vào năm 1991, lượng uranium của lò phản ứng, được làm giàu vượt ngưỡng quan trọng 20%, đã trở thành vật liệu dư thừa".

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết số uranium này đã được “vận chuyển an toàn và bảo mật bằng đường bộ và đường biển từ Nam Mỹ tới Bắc Mỹ” sau “một chiến dịch phức tạp và nhạy cảm”.

Số uranium được chuyển tới một cơ sở của Bộ Năng lượng Mỹ ở bang South Carolina sau khi được đưa khỏi một địa điểm cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 15km. Số vật liệu này được vận chuyển tới Mỹ để xử lý và tái sử dụng, NNSA cho biết.

Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định chiến dịch này phát đi “một tín hiệu nữa với thế giới về một Venezuela đổi mới”.

Sau chiến dịch tập kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm nay, Nhà Trắng đã tái khởi động quan hệ với Caracas. Tổng thống Trump đã công nhận Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez là Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Một loạt quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump đã tới Venezuela, bao gồm Giám đốc CIA John Ratcliffe. Cuối tháng trước, một chuyến bay thương mại của Mỹ đã hạ cánh xuống quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela gần đây cũng đã mở cửa trở lại.

Giới doanh nghiệp cho biết đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác thương mại mới giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới.