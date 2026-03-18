Mỹ thả bom xuyên phá 2 tấn vào trận địa tên lửa của Iran

Thủy thủ chuẩn bị vũ khí trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 tuyên bố Mỹ đã thả “nhiều quả bom xuyên phá sâu 5.000 pound (2,2 tấn)” xuống Iran.

Mỹ đã sử dụng những quả bom có khả năng xuyên thủng các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất để tấn công “các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran” dọc theo bờ biển gần eo biển Hormuz.

“Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại các địa điểm này gây ra rủi ro cho hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển”, CENTCOM cho biết.

Một quan chức Mỹ cho biết loại bom này là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, loại bom được máy bay Mỹ thả lần đầu tiên vào năm 2021.

Vào thời điểm đó, Không quân Mỹ cho biết máy bay chiến đấu F-15E từ Đơn vị thử nghiệm số 96 tại căn cứ không quân Eglin đã phóng thành công bom GBU-72 Advanced 5K Penetrator.

GBU-72 được thiết kế để có khả năng công phá các mục tiêu kiên cố như boongke. Nó có thể được triển khai từ máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom.

Trong một video được đăng trên Facebook vào năm 2023 từ Căn cứ Không quân Nellis, các binh sĩ không quân mô tả loại bom này là “không giống bất cứ thứ gì chúng ta đang có hiện nay”.

“Đây là bộ dụng cụ dẫn đường bằng GPS, chứ không phải bằng laser, nên dù mưa, nắng hay tuyết rơi, nó vẫn sẽ bắn trúng mục tiêu”, Trung sĩ Không quân Zachary Schaeffer nói trong video năm 2023.

Quân đội Mỹ cho biết loại bom mới có khả năng sát thương cao, thậm chí cao hơn đáng kể so với các vũ khí cũ tương tự.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, đầu tuần này tuyên bố Mỹ sẽ “tiếp tục nhanh chóng làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz”.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran phải duy trì khả năng phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên đối phương.

Tuyến đường biển eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư. Đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tấn công các tàu ở eo biển Hormuz khi họ phớt lờ cảnh báo dừng lại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố rằng Iran đã đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Ông nói rằng tuyến đường này chỉ bị chặn đối với “các tàu của Mỹ và Israel, chứ không phải của các nước khác”.

Ông Alireza Tangsiri, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, cũng khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho các tàu tham gia vận tải biển quốc tế, ngoại trừ các tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh của hai nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai hải quân hộ tống tàu qua eo biển “sớm nhất có thể”, khẳng định Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới.