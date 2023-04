Ông Trump hé lộ phản ứng bất ngờ của nhân viên tòa án khi trình diện

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên trình diện hôm 4/4 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Tucker Carlson của kênh truyền hình Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ thêm một số chi tiết về diễn biến buổi trình diện hôm 4/4. Theo cựu Tổng thống, nhiều nhân viên tòa án đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với ông.

"Họ thật là tuyệt vời. Khi tôi bước vào tòa án, họ giúp tôi làm thủ tục và một số người đã khóc. Những người làm việc ở đây thật chuyên nghiệp. Đó là một nơi thực sự khó khăn và vất vả. Họ đã khóc và nói lời xin lỗi với tôi", ông Trump nói.

Tuy nhiên, phát biểu trên của ông Trump đã bị nhiều người bày tỏ sự hoài nghi. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter còn cho thấy các nhân viên tòa án ở quận Manhattan thậm chí còn không giữ cửa cho ông Trump khi cựu Tổng thống cùng đoàn tùy tùng tiến vào bên trong tòa nhà.

Giới quan sát còn cho rằng ông Trump thường xuyên có những phát biểu cường điệu về phản ứng của người ủng hộ đối với mình. Mặc dù vậy, những phản ứng này thường chỉ xuất hiện ở hậu trường và cựu Tổng thống Mỹ không đưa ra được bằng chứng chứng minh sự tồn tại của chúng.

Tòa án Hình sự quận Manhattan hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên của cựu Tổng thống Trump.

Đoàn xe đưa ông Trump rời Tòa Hình sự Manhattan

Ngày 4/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi trình diện trước thẩm phán Juan Merchan tại Tòa Hình sự quận Manhattan, thành phố New York. Tại đây, ông đã được thông báo về bản cáo trạng trong đó truy tố ông về 34 tội danh liên quan đến hoạt động gian lận thương mại.

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội đối với 34 tội danh nói trên, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 136 năm tù giam và đây sẽ là dấu chấm hết thực sự cho sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh vụ truy tố trên, theo hãng tin ABC, cựu Tổng thống Trump có thể sẽ phải quay trở lại New York trong tuần này để tham dự buổi trình diện và lấy lời khai từ các công tố viên bang New York. Đây được xem là một phần trong cuộc điều tra của Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James về nghi án gian lận thương mại từ tổ chức Trump Organization của gia đình ông Trump.

Theo đó, công ty của ông Trump bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin tài chính sai lệch với mục đích "thổi phồng tài sản", qua đó nhận được những khoản vay ưu đãi và trốn thuế.