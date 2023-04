Ông Trump có thể trở lại New York trình diện công tố viên

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NBC).

Một nguồn tin gần gũi với hệ thống tư pháp bang New York cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải trở lại thành phố New York để tham dự buổi trình diện và lấy lời khai từ các công tố viên. Đây được xem là một phần trong cuộc điều tra của Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James về nghi án gian lận thương mại từ tổ chức Trump Organization của gia đình ông Trump.

Theo đó, công ty của ông Trump bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin tài chính sai lệch với mục đích "thổi phồng tài sản", qua đó nhận được những khoản vay ưu đãi và trốn thuế.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã tham dự một buổi lấy lời khai tương tự vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, trước tất cả các câu hỏi từ công tố viên, ông Trump đã chọn quyền giữ im lặng dựa trên Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ.

Các công tố viên bang New York được cho là đang tiến hành đưa ông Trump ra tòa trong một vụ kiện dân sự dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Theo một số nguồn tin, các công tố viên New York sẽ đề nghị tòa án tuyên phạt ông Trump 250 triệu USD và cấm ông không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại bang này.

Đội ngũ luật sư riêng của cựu Tổng thống Trump hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 4/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi trình diện trước thẩm phán Juan Manuel Merchan tại Tòa Hình sự quận Manhattan, thành phố New York. Tại đây, ông đã được thông báo về bản cáo trạng trong đó truy tố ông về 34 tội danh liên quan đến hoạt động gian lận thương mại.

Với nhiều chính trị gia, việc bị truy tố có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà kinh doanh lão luyện, cựu Tổng thống Trump đang nỗ lực biến quyết định bất lợi từ các công tố viên bang New York trở thành cơ hội để gia tăng ảnh hưởng cũng như thu hút thêm tiền tài trợ. Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã thu hút được 10 triệu USD trong chưa đầy một tuần sau khi quyết định truy tố ông được công bố.

Bất chấp những thành công ban đầu, giới quan sát nhận định cựu Tổng thống Trump sẽ phải rất cẩn trọng trước nguy cơ bị buộc tội trong các phiên tòa sắp tới. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội đối với 34 tội danh nói trên, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 136 năm tù giam, và nếu điều đó xảy ra sẽ là dấu chấm hết thực sự cho sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Mỹ.