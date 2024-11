Ông Trump, bà Harris vận động tranh cử những giờ cuối cùng

Ứng viên Dân chủ Kamala Harris và ứng viên Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Sky News).

Khi cuộc đua vào Nhà Trắng dần đi đến hồi kết, ứng viên Dân chủ Kamala Harris và ứng viên Cộng hòa Donald Trump đang tập trung chiến dịch của họ vào 3 tiểu bang "Bức tường xanh" là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Ông Trump và bà Harris cũng đang vận động ở các bang chiến trường khác như Georgia và North Carolina.

Ông Trump hy vọng sẽ giành được những lá phiếu mới khi dừng chân ở New Mexico và Virginia. Phiếu bầu ở đây có thể không ảnh hưởng đến kết quả của Đại cử tri đoàn nhưng sẽ làm tăng số phiếu phổ thông của ông Trump.

Hiện tại, đảng Dân chủ đang chiếm lợi thế khi tính đầu phiếu phổ thông. New Mexico là nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020. Virginia liên tục bầu cho đảng Dân chủ kể từ năm 2008 và ông Biden đã chiến thắng ở đây với khoảng cách 10 điểm vào năm 2020.

Bà Harris và ông Trump đang cố gắng lôi kéo các nhân viên công đoàn, đặc biệt là những cử tri tại 3 bang Bức tường xanh. Cuộc vận động của 2 ứng cử viên chỉ cách nhau vài km ở Milwaukee, Wisconsin. Thành phố này nghiêng về đảng Dân chủ, với phần lớn dân số là người da màu, trong khi những người bảo thủ tập trung ở vùng ngoại ô. Ông Trump trở thành ngoại lệ trong nhiều năm khi chiến thắng bang này vào năm 2016, nhưng Wisconsin trở về quỹ đạo của đảng Dân chủ với chiến thắng của ông Biden.

Đầu tuần này, 2 ứng cử viên sẽ tiếp tục vận động tranh cử ở Pennsylvania, bang chiến trường quan trọng này là nơi có 19 phiếu đại cử tri. Pennsylvania đã bầu cho ông Trump vào 2016 và ông Biden vào 2020.

Đảng Dân chủ đang bị mắc kẹt giữa 2 nhóm cử tri Do Thái và Hồi giáo khi họ mâu thuẫn về sự ủng hộ của chính quyền hiện tại đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Điều này thể hiện rõ ở Michigan khi ông Biden vẫn còn tranh cử, các cử tri Ả Rập đã không chọn ông khi tham gia khảo sát.

Mặt khác, chiến dịch của ông Trump đã tuyên truyền rằng người Mỹ gốc Do Thái chỉ an toàn dưới thời của ông, một mặt vì lập trường ủng hộ Israel của ông và mặt khác do lo ngại chủ nghĩa bài Do Thái nổi lên sau sự trả đũa của Israel tại Gaza.

"Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ qua tâm đến ông Trump, nhưng ít nhất ông ấy sẽ giữ an toàn cho chúng tôi", một phụ nữ nói trong một quảng cáo vận động tranh cử, khi cô thảo luận về các ứng cử viên với bạn bè của mình.

Ông Trump cũng đã lôi kéo các cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và nhận được sự ủng hộ từ 2 thị trưởng ở Michigan.

Đảng Dân chủ cũng tìm cách tiếp cận với cộng đồng Do Thái khi cử chồng của Phó Tổng thống Harris, ông Dough Emhoff, người Do Thái, và cựu Tổng thống Bill Clinton đến Michigan.

Trong khi vận động cho bà Harris ở Muskegon Heights hôm 30/10, ông Clinton đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat về sự thất bại của các cuộc đàm phán hòa bình Trại David vào năm 2000. Ông cho biết bà Harris sẽ cố gắng thương lượng để chấm dứt giao tranh.

"Với những gì tôi cảm nhận được từ những người trong cộng đồng của mình, ông Biden rất ủng hộ Israel khi gửi viện trợ ngay lập tức và bà Harris cũng như vậy", bà Laura Hershen thuộc Hội đồng người Do Thái của đảng Dân chủ Michigan nhận định.

Bà Hearshen cho biết thêm: "Tôi nghĩ với người Mỹ gốc Do Thái, không chỉ có yếu tố Israel sẽ thúc đẩy mọi người bỏ phiếu". Bà nhấn mạnh, người Do Thái sẽ bỏ phiếu về các vấn đề như quyền sinh sản, vốn đã bị hạn chế ở các bang bảo thủ kể từ khi vụ kiện Roe V. Wade bị Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược vào năm 2022.

Bà Harris đã vận động ở East Lansing, Pontiac và Detroit vào ngày 3/11 còn ông Trump sẽ vận động tranh cử tại Michigan một ngày sau đó. Một cuộc thăm dò hồi đầu tháng 10 từ Viện Mỹ Ả Rập cho thấy sự ủng hộ từ người Mỹ gốc Ả Rập cho cả 2 ứng cử viên là ngang nhau.

"Chúng tôi cảm thấy bị tước quyền bỏ phiếu", ông Thasin Sardar, Ủy viên của Hiệp hội Hồi giáo Greater Lansing, nói với báo The Hindu hôm 3/11.

Ông Sardar sinh ra ở Chennai và làm việc trong lĩnh vực công nghệ, từng vận động cho đảng Dân chủ trong quá khứ và cho đến giờ vẫn cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn "tồi tệ hơn nhiều" về mọi mặt, bao gồm cả vấn đề người Palestine. Ông đang ủng hộ ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein làm tổng thống và bỏ phiếu cho đảng Dân chủ cho các vị trí ít quan trọng hơn.