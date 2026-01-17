Ông trùm Chen Zhi bị bắt, hang ổ lừa đảo tan rã

Lao động rời khỏi một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến tại Sihanoukville, Campuchia hôm 15/1 (Ảnh: AFP).

Lên các xe tuk tuk, SUV Lexus và xe buýt du lịch, một làn sóng người đã rời khỏi sòng bạc Amber Casino ở thành phố biển Sihanoukville ở Campuchia, một trong những “điểm nóng” về hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại các khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo khác tại Campuchia trong tuần, khi chính phủ tuyên bố đang trấn áp ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này.

Cư dân địa phương cho biết nhiều người làm việc bên trong các tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt đã rời đi vài ngày trước khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Một tài xế tuk tuk ở Sihanoukville cho hay, hàng trăm người đã rời một khu phức hợp trong tuần này trước khi cảnh sát ập đến.

Nhiều xe buýt chở đầy người đã rời Sihanoukville theo tuyến quốc lộ chính. Nhiều người nói họ không biết sẽ đi đâu hay kế hoạch tiếp theo là gì, nhưng tỏ ra lo lắng khi dự đoán lực lượng chức năng đang siết vòng vây.

Bên ngoài Amber Casino, tay xách một chiếc túi du lịch hàng hiệu giả, người đàn ông Bangladesh hòa vào đám đông và nói: “Giờ đây là chuyện sinh tồn”.

Từ các đầu mối trên khắp Đông Nam Á, những kẻ lừa đảo xuyên quốc gia dụ dỗ người dùng internet trên toàn thế giới vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo và các khoản đầu tư tiền điện tử giả. Ban đầu, chúng chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc, nhưng sau đó đã mở rộng hoạt động sang nhiều ngôn ngữ khác để chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Những người thực hiện các vụ lừa đảo đôi khi là kẻ lừa đảo tự nguyện, nhưng cũng có khi là lao động nước ngoài bị buôn bán, bị giam giữ và buộc phải làm việc dưới sự đe dọa bạo lực.

Sau khi giới chức trách Campuchia bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo quốc tế Chen Zhi sang Trung Quốc, những người rời khỏi các sòng bạc, khách sạn và cơ sở khác tại nhiều địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo internet ở Sihanoukville hầu như không chịu lên tiếng, và không ai chấp nhận nêu danh tính vì lo ngại an toàn cá nhân.

“Công ty yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức. Nhưng rồi chúng tôi sẽ ổn thôi. Còn nhiều lời mời làm việc khác”, một người đàn ông Bangladesh nói bên ngoài Amber Casino nói.

Dày đặc sòng bạc và các tòa nhà cao tầng bỏ dở, khu nghỉ dưỡng hào nhoáng Sihanoukville đã trở thành ổ lừa đảo mạng, nơi được cho là có hàng nghìn người trong thị trường chợ đen đang điều hành các vụ lừa đảo từ những khu phức hợp kiên cố.

Trước khi bị các công tố viên Mỹ truy tố vào năm ngoái với cáo buộc tập đoàn Prince Group của ông là vỏ bọc cho một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, Chen Zhi, doanh nhân gốc Trung Quốc, điều hành nhiều khách sạn sòng bạc tại Sihanoukville.

Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 2025 xác định có 22 địa điểm lừa đảo tại khu nghỉ dưỡng ven biển này, trong tổng số 53 địa điểm trên toàn Campuchia.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính thiệt hại toàn cầu do các vụ lừa đảo trực tuyến lên tới 37 tỷ USD vào năm 2023, và riêng tại Campuchia có ít nhất 100.000 người làm việc trong ngành này.

Tuy nhiên, chính phủ Campuchia khẳng định thời kỳ vô pháp đã chấm dứt. Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ “xóa bỏ tất cả các vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo mạng”.

Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia cho biết họ đã đột kích 118 địa điểm lừa đảo và bắt giữ khoảng 5.000 người trong 6 tháng qua.

Sau khi Chen bị trục xuất sang Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã siết chặt kiểm soát một số công ty liên kết với Prince Group, ra lệnh thanh lý Prince Bank và đóng băng việc bán nhà tại một số bất động sản hạng sang của tập đoàn này.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tăng cường truy quét ngành lừa đảo, bắt giữ Chen và nhiều nhân vật chủ chốt khác trên khắp Đông Nam Á để đưa về xét xử trong nước.