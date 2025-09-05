Ông Thaksin bay sang Singapore chữa bệnh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters).

Bangkok Post đưa tin, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được nhìn thấy tại sân bay Don Mueang, Bangkok, vào khoảng 18h ngày 4/9, khi chuẩn bị lên một máy bay riêng tại ga M Jet.

Ban đầu, ông nói với giới chức rằng mình đi Hua Hin (tỉnh Prachuap Khiri Khan), nhưng sau đó được xác nhận là bay sang Singapore.

Các nhân viên xuất nhập cảnh đã kiểm tra giấy tờ của ông. Ông Thaksin xuất trình hộ chiếu từng bị thu giữ do lệnh hạn chế đi lại trước đây. Sau khi kiểm tra, giới chức xác nhận hộ chiếu đã được kích hoạt lại và cho phép ông xuất cảnh.

Ông Thaksin, cha của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, hiện vẫn đối mặt với vụ án tại Tòa án Tối cao liên quan đến việc ông nằm viện trong suốt 6 tháng (từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024) mà không chấp hành án tù.

Một nguồn tin thân cận cho biết chuyến đi Singapore là để khám sức khỏe định kỳ trong 2 ngày và ông sẽ trở về Thái Lan trước phiên tòa ngày 9/9. “Chuyến đi này hoàn toàn vì lý do y tế, không phải để trốn tránh pháp luật”, nguồn tin khẳng định.

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Ông sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ. Tháng 8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18/2/2024.

Việc ông nằm viện kéo dài đã gây nhiều tranh cãi, khi phe đối lập và dư luận cho rằng ông Thaksin được đối xử đặc biệt. Hội đồng Y khoa Thái Lan sau đó đã điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với một số bác sĩ liên quan.

Tòa án Tối cao sẽ quyết định vào ngày 9/9 tới liệu thời gian nằm viện của ông Thaksin có được tính là thời gian thụ án hay không.

Tháng trước, ông Thaksin được tuyên trắng án trong một vụ kiện mà ông bị cáo buộc tội khi quân. Theo phán quyết của tòa án, những bằng chứng được đệ trình không đủ để kết tội ông.

Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 29/8 ra phán quyết phế truất bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của ông Thaksin. Hạ viện Thái Lan dự kiến bỏ phiếu vào hôm nay để bầu thủ tướng mới.