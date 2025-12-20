Phản ứng của Tổng thống Putin khi được mời dự đám cưới trong họp báo

Nhà báo Kirill Bazhanov cầu hôn bạn gái (Ảnh: AFP).

Một nhà báo trẻ đeo nơ đỏ đã đứng lên trong cuộc họp báo thường niên được phát trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin hôm 19/12 và giơ tấm biển ghi rằng anh muốn kết hôn. Nhưng câu hỏi chính của anh không phải dành cho ông Putin, mà là gửi tới bạn gái để cầu hôn.

“Tôi biết bạn gái tôi đang xem cuộc họp báo này. Olechka, hãy cưới anh nhé!” anh nói, khiến khán phòng gồm các nhà báo vỗ tay hưởng ứng.

Ông Putin khen phóng viên Kirill Bazhanov của Kênh 4 Yekaterinburg vì chiếc nơ nổi bật, nói rằng: “Cậu đã sẵn sàng ra ủy ban đăng ký rồi!”.

Anh Bazhanov đáp lại rằng “chúng tôi sẽ rất vui nếu được đón tiếp ông tại đám cưới".

Phiên họp báo cuối năm của nhà lãnh đạo Nga tất nhiên có những câu hỏi nghiêm túc về các vấn đề trong xã hội của Nga. Tuy nhiên, mỗi năm, xen giữa những câu hỏi đó, luôn có những khoảnh khắc gây thú vị, như năm nay khi có người hỏi biển số xe của ông Putin là gì hay liệu có tồn tại “tình yêu sét đánh” hay không.

Nhà báo Bazhanov thực sự cũng có câu hỏi dành cho ông Putin, về việc tăng hỗ trợ cho các gia đình trẻ. Về sau, trong cuộc họp báo kéo dài 4 tiếng rưỡi, một người dẫn chương trình thông báo rằng bạn gái của Bazhanov đã đồng ý cưới anh. Cả khán phòng lại vang lên những tiếng reo hò và vỗ tay. Ông Putin lập tức nói đùa về việc quyên góp tiền cho đám cưới.

“Kirill vừa hỏi về điều kiện vật chất cho các gia đình trẻ. Và điều đó là đúng, một người đàn ông phải là trụ cột kinh tế. Giờ chúng ta sẽ chuyền mũ quanh phòng và quyên góp, ít nhất cũng đủ tiền cho đám cưới”, ông hài hước nói.

Trong cuộc họp báo, có phóng viên hỏi liệu một sao chổi đang tiến gần Trái Đất có thể là UFO hay không, đồng thời trấn an rằng thành phố Tyumen sẵn sàng chào đón mọi vị khách ngoài hành tinh.