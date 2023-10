Ông Biden kêu gọi Israel tuân thủ "luật chiến tranh" khi trả đũa Hamas

Binh sĩ Israel đứng bên thi thể của thường dân Israel gần biên giới với Dải Gaza (Ảnh: New York Times).

Phát biểu trước các lãnh đạo cộng đồng người Do Thái ở Mỹ tề tựu tại Nhà Trắng, ông Biden khẳng định cuộc tấn công vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng là "ngày chết chóc nhất với người Do Thái kể từ Holocaust (thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II).

Tổng thống Mỹ cho biết mình đã có nhiều lần điện đàm với Thủ tướng Netanyahu - người mà ông Biden đã có quan hệ thân thiết 40 năm qua - từ sau khi vụ tấn công bùng nổ ngày 7/10.

"Một điều tôi có nói với ông ấy là tầm quan trọng của việc Israel hành động theo luật chiến tranh, dù là với sự phẫn nộ và bức bối trong lúc này", ông Biden nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Biden là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel có phản ứng kiềm chế trước cái mà ông gọi là hành động "tàn ác" của lực lượng Hamas hôm 7/10.

Trước đó, ông Netanyahu đã thề sẽ xóa sổ Hamas. "Mọi thành viên Hamas đều là kẻ đã chết", lãnh đạo Israel nói.

Trong bài phát biểu hôm 11/10, ông Biden cũng cảnh báo Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hamas và lực lượng Hezbollah chống Israel. Tổng thống Mỹ khẳng định việc nước này điều tàu sân bay tới khu vực Trung Đông là lời cảnh báo rõ ràng đối với Iran rằng "Hãy cẩn thận".

Giữa lúc nổi lên nỗi lo ngại rằng xung đột Hamas - Israel sẽ lan rộng, quan chức Mỹ nhận định họ chưa thấy thông tin tình báo thể hiện Iran tham gia vào quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị trong cuộc tấn công của Hamas.

Ít nhất 22 công dân Mỹ đã chết trong vụ tấn công và có thể một số khác nằm trong con số ước tính 150 người bị Hamas bắt cóc.