Ông Anutin tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, vượt lên dẫn trước ngay từ khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, chiến thắng áp đảo trước đối thủ lớn nhất của ông là lãnh đạo đảng cấp tiến Natthaphong Ruengpanyawut.

Ông Anutin trở thành Thủ tướng Thái Lan đầu tiên được bầu lại trong vòng hai thập niên.

Trong một bước ngoặt đáng chú ý đối với một đảng từng gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn trên chính trường Thái Lan, Bhumjaithai đã giành chiến thắng quyết định trước đối thủ.

Phần lớn thành công của ông Anutin đến từ sự linh hoạt chính trị trong năm qua khi tận dụng sự suy yếu của đảng từng thống trị là Pheu Thai.

Thỏa thuận liên minh của Bhumjaithai với Pheu Thai cùng một loạt các đảng nhỏ đã đứng vững trong cuộc bỏ phiếu hôm 19/3, giúp ông Anutin dễ dàng đạt được 251 phiếu cần thiết để tái đắc cử.

Liên minh của ông dự kiến sẽ kiểm soát 292 trong tổng số 499 ghế hiện có tại quốc hội.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Anutin, 59 tuổi, cam kết sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thành lập nội các và giải quyết các vấn đề của Thái Lan.

“Tiếng nói của các bạn đều được lắng nghe như nhau. Tôi sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu chính phủ. Tất cả chúng ta đều có cùng mục tiêu, đó là phúc lợi của người dân”, ông nói với các nghị sĩ đối lập.

Ông Anutin, một người ủng hộ hoàng gia mạnh mẽ, là gương mặt quen thuộc trong chính trường Thái Lan, vượt qua 2 thập niên biến động bằng cách định vị đảng Bhumjaithai một cách chiến lược giữa các phe tinh hoa đối đầu trong một cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài, qua đó đảm bảo vị trí của mình trong hàng loạt chính phủ liên minh.

Chiến thắng của ông Anutin và việc được quốc hội phê chuẩn mang lại cho ông nhiệm kỳ rõ ràng đầu tiên để lãnh đạo đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn từ bất ổn thương mại cũng như tác động từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Một số nhà phân tích cho rằng bản năng sinh tồn chính trị và khả năng cân bằng giữa các phe phái có thể là tài sản lớn nhất của ông Anutin.

Napon Jatusripitak, nhà khoa học chính trị tại ISEAS–Yusof Ishak Institute, cho rằng với việc Bhumjaithai dự kiến kiểm soát cả 2 viện và các trụ cột quyền lực thể chế dường như đứng về phía ông Anutin, triển vọng ổn định trong trung hạn là khá tích cực.

“Mọi người có lý do chính đáng để tin rằng chính phủ này có thể tồn tại lâu dài, đặc biệt vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, trọng tài và các cầu thủ đứng cùng một phía”, ông Napon nói.