Đảng của Thủ tướng Thái Lan thắng lớn

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

Kết quả sơ bộ do truyền thông địa phương công bố vào đêm 8/2 cho thấy đảng Bhumjaithai của Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul đang dẫn trước với khoảng cách rất lớn.

Theo các dự báo của Ủy ban Bầu cử, Bhumjaithai đã giành được 177 ghế theo khu vực bầu cử, tiếp theo là đảng Nhân dân với 81 ghế, đảng Pheu Thai với 62 ghế, đảng Kla Tham với 56 ghế và đảng Dân chủ với 9 ghế.

Việc kiểm phiếu chính thức vẫn đang diễn ra, nhưng lợi thế mà Bhumjaithai, hay còn gọi là đảng Tự hào Thái Lan, đạt được đã khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ, bởi tại cuộc bầu cử gần nhất năm 2023, đảng này chỉ đứng thứ ba với 71 trong tổng số 500 ghế nghị viện.

Tại cuộc họp báo tối 8/2, ông Anutin tươi cười cho biết cử tri đã dành cho đảng của ông nhiều hơn những gì họ mong đợi.

Nói rằng đảng của mình có những con người phù hợp để giải quyết các vấn đề mà đất nước đang đối mặt, ông phát biểu: “Thái Lan đang ở trạng thái ổn định và chúng tôi mong muốn tiến lên phía trước với một nội các còn mạnh mẽ hơn nữa”.

Ông Anutin, 59 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ giới tinh hoa, các lực lượng bảo thủ và tầng lớp cầm quyền trong hệ thống.

Theo các nhà phân tích, có một số yếu tố có thể đã giúp ông Anutin và đảng Bhumjaithai chiếm ưu thế, trong đó có việc đưa nhiều nhà kỹ trị vào hàng ngũ của đảng và khả năng thuyết phục cử tri rằng ông sẽ có một đội ngũ bộ trưởng đủ năng lực để giải quyết các thách thức của đất nước trong những lĩnh vực như kinh tế và thương mại.

Tiến sĩ Napon Jatusripitak, nghiên cứu viên thỉnh giảng và điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại Viện ISEAS, Yusof Ishak, nhận định chính đội ngũ kỹ trị đã khiến Bhumjaithai trở nên “dễ chấp nhận đối với một phổ rộng các lực lượng bảo thủ ở Thái Lan”.

Ông nói thêm, đảng này cũng đã thành công trong việc “xây dựng một thương hiệu bảo thủ dựa trên sự ổn định, tự định vị mình là thành lũy chống lại những lực lượng bị mô tả là quá mức gây xáo trộn đối với trật tự chính trị và thể chế hiện có”.

Khi các đảng khác có liên hệ với các lãnh đạo chính quyền quân sự trước đây, như cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, ngày càng bị gạt ra bên lề trong kỳ bầu cử này, Bhumjaithai cũng có thể đã thu hút được một phần cử tri từ các đảng đó.

Khoảng 60 nghị sĩ từ các đảng từng nằm trong liên minh do Pheu Thai dẫn dắt nhưng sau đó chuyển sang Bhumjaithai cũng đã mang theo cơ sở ủng hộ của họ.

Các nhà quan sát đang phân tích những đảng chính trị mà Bhumjaithai sẽ liên minh để thành lập chính phủ.

Theo họ, ông Anutin có thể đạt được thỏa thuận với Pheu Thai và đảng Dân chủ, do cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lãnh đạo.

Tuy nhiên, ông Anutin của Bhumjaithai có thể sẽ lôi kéo đảng Dân chủ nhằm bảo đảm đạt ít nhất 251 trong tổng số 500 ghế để thành lập liên minh cầm quyền.

Một đối tác liên minh tiềm năng khác của Bhumjaithai là đảng Kla Tham, có cố vấn trưởng là ông Thammanat Prompao, cựu thứ trưởng nông nghiệp.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là bài toán về con số, với những cuộc thương lượng và mặc cả quan trọng diễn ra sau cánh cửa đóng kín giữa các nhân vật chính trị chủ chốt.