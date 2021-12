Omicron thành chủng thống trị ở Mỹ, Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Dân trí Omicron được xác định trở thành biến chủng phổ biến nhất tại Mỹ, trong khi thủ đô Washington DC đã ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 20/12 cho biết Omicron đã "vượt mặt" các biến chủng khác và hiện là chủng chiếm đa số tại Mỹ.

Theo CDC, Omicron chiếm 73% trong tổng số các ca mắc Covid-19 tại Mỹ vào tuần trước. Số liệu do CDC đưa ra cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của Omicron tăng gấp gần 6 lần chỉ trong một tuần.

Ở nhiều khu vực tại Mỹ, tỷ lệ phổ biến của Omicron thậm chí còn cao hơn. Ước tính Omicron là nguyên nhân dẫn đến 90% ca nhiễm mới ở khu vực New York, Đông Nam, Trung Tây và Tây Bắc Mỹ.

Từ cuối tháng 6 cho đến khi Omicron xuất hiện, Delta là biến chủng thống trị gây ra phần lớn ca nhiễm tại Mỹ. Theo dữ liệu của CDC, gần đây nhất vào cuối tháng 11, hơn 99,5% ca Covid-19 tại Mỹ là biến chủng Delta.

Biến chủng Omicron đã bùng phát nhanh chóng ở Mỹ và lan đến ít nhất 89 quốc gia trên thế giới kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng trước.

Do lo ngại làn sóng Covid-19 mới, Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser ngày 20/12 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khôi phục lệnh đeo khẩu trang toàn thành phố. Trước đó, lệnh này đã được dỡ bỏ vào ngày 22/11.

Thị trưởng Bowser cho biết yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày 21/12 đến ngày 31/1. Lệnh này được đưa ra khi Washington ghi nhận số ca Covid-19 hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Ngoài ra, Washington D.C cũng triển khai biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương, bao gồm mũi vaccine tăng cường. Các nhà chức trách cũng mở rộng các trung tâm xét nghiệm và cung cấp miễn phí bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ và là Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden, ngày 19/12 cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới cũng như các ca nhập viện và tử vong vì Covid-19 trong thời gian tới. Ông Fauci dự đoán những tuần sắp tới sẽ là thời điểm khó khăn với Mỹ vì biến chủng Omicron đang trên đà lây nhiễm khắp cả nước.

Theo CDC Mỹ, hơn 70% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi 50 triệu người đủ điều kiện khác vẫn chưa tiêm phòng để được vaccine bảo vệ.

Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về biến chủng này, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Omicron đang tăng rất nhanh, do vậy hệ thống bệnh viện ở một số nơi có thể sẽ bị quá tải.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Hoàng gia London cho biết, Omicron gây nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao hơn so với Delta và các chủng trước đó của SARS-CoV-2. Các dữ liệu ban đầu từ Nam Phi cũng cho thấy, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn, nhưng dường như gây triệu chứng nhẹ hơn so với Delta.

WHO cho biết số ca nhiễm biến chủng này tăng gấp đôi cứ sau 1,5 ngày đến 3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Theo WHO, Omicron đang lây lan nhanh ở cả những quốc gia có tỷ lệ miễn dịch cao, song hiện chưa rõ đây có phải là bằng chứng cho thấy Omicron có thể né miễn dịch hay không, hay do khả năng lây lan cao, hoặc do cả hai.

