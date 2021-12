Ca tử vong tại Mỹ có nguy cơ tăng kỷ lục khi Omicron "càn quét"

Dân trí Cố vấn y tế hàng đầu của Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ có thể sẽ ghi nhận số ca nhiễm, nhập viện và tử vong kỷ lục khi biến chủng Omicron lan rộng.

Biến chủng Omicron đang trên đà lây nhiễm khắp nước Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 19/12, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ và là Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden, đã được hỏi về khả năng Mỹ ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới cũng như các ca nhập viện và tử vong vì Covid-19 trong thời gian tới.

"Đúng vậy, không may là, tôi cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra", ông Fauci cho biết.

"Chúng ta sẽ chứng kiến sự căng thẳng đáng kể đối với hệ thống bệnh viện ở một số khu vực trên cả nước, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Đó là một trong những lý do chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với những người chưa được tiêm chủng", ông Fauci nói thêm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 70% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi 50 triệu người đủ điều kiện khác vẫn chưa tiêm phòng để được vaccine bảo vệ.

"Không bao giờ là quá muộn để tiêm chủng, và nếu bạn đã tiêm chủng, hãy tiêm mũi tăng cường", Tiến sĩ Fauci nói, đồng thời cho biết việc tiếp tục đeo khẩu trang và xét nghiệm thường xuyên cũng là giải pháp then chốt để tránh lây nhiễm.

Ông Fauci dự đoán những tuần sắp tới sẽ là thời điểm khó khăn với Mỹ vì biến chủng Omicron đang trên đà lây nhiễm khắp cả nước.

"Nó sẽ rất khó khăn. Chúng ta không thể tránh được điều đó. Chúng ta không thể, vì với biến chủng Omicron mà chúng ta đang phải đối mặt, sẽ rất khó khăn trong vài tuần đến vài tháng tới khi chúng ta tiến sâu hơn vào mùa đông", ông Fauci cảnh báo.

Bang New York ngày 18/12 đã công bố số ca mắc Covid-19 hàng ngày kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp với gần 22.000 xét nghiệm dương tính. Mỹ hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, với hơn 800.000 ca tử vong được ghi nhận.

"Một điều rất rõ ràng là khả năng lây lan bất thường của Omicron. Biến chủng này đang càn quét thế giới", ông Fauci cho biết.

Biến chủng Omicron đã được ghi nhận ở Mỹ vào đầu tháng này, sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về biến chủng này, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Omicron đang tăng rất nhanh, do vậy hệ thống bệnh viện ở một số nơi có thể sẽ bị quá tải.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Hoàng gia London cho biết, Omicron gây nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao hơn so với Delta và các chủng trước đó của SARS-CoV-2. Các dữ liệu ban đầu từ Nam Phi cũng cho thấy, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn, nhưng dường như gây triệu chứng nhẹ hơn so với Delta.

WHO ngày 18/12 cho biết Omicron đã lan ra 89 quốc gia trên thế giới và số ca nhiễm biến chủng này tăng gấp đôi cứ sau 1,5 ngày đến 3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Theo WHO, Omicron đang lây lan nhanh ở cả những quốc gia có tỷ lệ miễn dịch cao, song hiện chưa rõ đây có phải là bằng chứng cho thấy Omicron có thể né miễn dịch hay không, hay do khả năng lây lan cao, hoặc do cả hai.

Thành Đạt

Theo Hill