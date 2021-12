Israel cấm công dân tới Mỹ vì siêu biến chủng Omicron

Dân trí Israel đã đưa Mỹ vào danh sách hạn chế đi lại trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần 5 đang tấn công quốc gia Trung Đông.

Người dân Israel tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 tại một phòng khám ở Jerusalem (Ảnh: Times of Israel).

Israel hôm nay 20/12 đã đưa Mỹ vào danh sách cấm công dân đi lại do lo ngại nguy cơ lây lan của biến chủng Omicron. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ đêm 21/12.

Theo quy định mới, công dân Israel cần có giấy phép đặc biệt mới có thể lên máy bay tới Mỹ. Mỹ trở thành một trong số 50 quốc gia bị Israel áp lệnh hạn chế đi lại.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 19/12, Thủ tướng Naftali Bennett cho biết Israel đã tranh thủ thời cơ chống dịch bằng cách ngay lập tức áp lệnh hạn chế đi lại, khi biến chủng Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở nam châu Phi vào tháng trước. Tuy nhiên, lợi thế này đang giảm dần và ông dự đoán dịch bệnh sẽ bùng phát trong vòng vài tuần tới.

Israel đã ghi nhận 134 ca nhiễm biến chủng Omicron và 307 ca nghi nhiễm khác. Trong số này, 167 trường hợp là ca nhiễm có triệu chứng.

Thủ tướng Bennett cảnh báo Israel đang ở trong làn sóng Covid-19 thứ 5 do biến chủng Omicron. Ông Bennett kêu gọi người Israel làm việc ở nhà và khuyến cáo cha mẹ cho trẻ em đi tiêm chủng. Nhiều ca nhiễm mới đều xuất phát từ trẻ em Israel ở độ tuổi từ 5-11 tuổi.

Nhằm ứng phó nhanh chóng với Omicron, Israel đã cấm người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 25/11 và áp lệnh cách ly từ 3-14 ngày đối với những người Israel từ nước ngoài trở về.

Hơn 4,1 triệu trong số 9,3 triệu người Israel đã được tiêm 3 mũi vaccine Covid-19. Israel cũng đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Israel đã dẫn đầu trong việc phân bổ vaccine cho người lớn, trẻ em và là nước tiên phong sử dụng hộ chiếu vaccine. Ngoài ra, các mũi tiêm tăng cường đang được đẩy mạnh triển khai ở quốc gia này trong các tháng gần đây.

Vào cuối tháng 7, Israel đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi. Kể từ tháng 8, các mũi tăng cường đã được triển khai cho tất cả người dân trên 16 tuổi sau 5 tháng được tiêm mũi thứ 2.

Biến chủng Omicron đã được ghi nhận ở Mỹ vào đầu tháng này, sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về biến chủng này, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Omicron đang tăng rất nhanh, do vậy hệ thống bệnh viện ở một số nơi có thể sẽ bị quá tải.

WHO ngày 18/12 cho biết Omicron đã lan ra 89 quốc gia trên thế giới và số ca nhiễm biến chủng này tăng gấp đôi cứ sau 1,5-3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Theo WHO, Omicron đang lây lan nhanh ở cả những quốc gia có tỷ lệ miễn dịch cao, song hiện chưa rõ đây có phải là bằng chứng cho thấy Omicron có thể né miễn dịch hay không, hay do khả năng lây lan cao, hoặc do cả hai.

Thành Đạt

Theo Reuters