Núi lửa Nga phun khói bụi cao 9km sau động đất 8,8 độ

Núi lửa Krasheninnikov trên bán đảo Kamchatka của Nga (Ảnh: TASS).

"Những vụ nổ lúc 6h sáng đã đưa tro bụi từ miệng núi lửa lên độ cao 9.000m. Cột tro này bay 1.114 km về phía đông của núi lửa", Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 11/8.

Giới chức trách đã ban bố mã màu đỏ hàng không do hoạt động của núi lửa gây nguy hiểm cho các chuyến bay trong nước và quốc tế.

Núi lửa Krasheninnikov là một phần của núi lửa tầng Klyuchevskaya Sopka, ngọn núi lửa hoạt động cao nhất châu Âu - Á. Ngày 5/8, núi lửa này đã phun cột tro bụi cao 8km. Đó là lần phun tro bụi đầu tiên của núi lửa Krasheninnikov kể từ thế kỷ XVI sau khi một trận động đất 8,8 độ xảy ra ở bán đảo Kamchatka hôm 30/7.

Núi lửa Krasheninnikov nằm cách tâm chấn của trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Nga khoảng 240km.

Trung tâm Nghiên cứu Liên hợp Địa vật lý chi nhánh Kamchatka thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) lưu ý, trận động đất mạnh đã khiến phần phía nam của bán đảo Kamchatka dịch chuyển về phía đông nam. Trong đó, mức độ dịch chuyển lớn nhất ở khu vực phía nam bán đảo và đạt gần 2m, tương đương với sự dịch chuyển theo phương ngang do trận động đất ở Nhật Bản năm 2011 gây ra.