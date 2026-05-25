Nơi ở bí ẩn và cách truyền tin mật của Lãnh tụ Tối cao Iran

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: CBS).

Kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết, tình báo Mỹ nhận định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang ở một địa điểm bí mật, tách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ có thể liên lạc thông qua một mạng lưới chuyển tin phức tạp.

Theo hai quan chức Mỹ, khi Washington gửi các đề xuất mới, khó khăn trong việc tiếp cận và liên lạc với Lãnh tụ Tối cao Iran khiến Mỹ phải mất khoảng thời gian dài trước khi nhận được phản hồi.

Một quan chức cấp cao ngày 24/5 cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran đã đồng ý với các nội dung chính của dự thảo thỏa thuận hiện tại, và Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Tình báo Mỹ nhận định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt để tránh bị nguy cơ bị tấn công như cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

Giới chức Mỹ cho rằng ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương nặng trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương do cuộc không kích gây ra với ông Mojtaba.

Một quan chức cho biết, thông tin tình báo của Mỹ và Israel thu được từ bên trong chính quyền Iran đã giúp xác định vị trí và nhắm mục tiêu vào phần lớn lãnh đạo cấp cao của Iran trong suốt cuộc xung đột.

Tình báo Mỹ cho rằng, hiện tại hầu hết lãnh đạo cấp cao của Iran đều tránh xuất hiện công khai, hoạt động bên trong các cơ sở bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt và tránh liên lạc trực tiếp với nhau trừ khi thực sự cần thiết.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được thực thi các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất. Ngay cả các quan chức cấp cao nhất của chính phủ Iran cũng không biết Lãnh tụ Tối cao đang ở đâu và không có cách nào liên lạc trực tiếp với ông.

Thay vào đó, các thông điệp được chuyển qua một mạng lưới người đưa tin để che giấu vị trí của Lãnh tụ Tối cao.

Quan chức Mỹ cho biết “đây là lý do thường nghe thấy những tuyên bố (từ phía Iran) như “Lãnh tụ Tối cao đã đồng ý với khuôn khổ thỏa thuận” hoặc “Chúng tôi đang chờ phản hồi về các điểm cuối cùng của thỏa thuận”.

“Mọi thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran nhận được đều có thời gian và có độ trễ rất lớn trước khi đưa ra phản hồi của ông ấy", quan chức Mỹ cho biết thêm.

Lãnh tụ Tối cao Iran được cho là đưa ra chỉ đạo khái quát cho cấp dưới, nêu những vấn đề họ có thể đàm phán và những vấn đề không thể thảo luận..

Báo New York Times cho biết các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các quan chức chính phủ cấp cao đều tránh đến thăm Lãnh tụ Tối cao, vì lo ngại Israel có thể "theo dõi vị trí của ông" thông qua các hoạt động của họ và có thể thực hiện một cuộc tấn công.

Những thông điệp gửi cho Lãnh tụ Tối cao Iran đều được "viết tay, niêm phong trong phong bì và chuyển tiếp qua một chuỗi nhân sự" gồm những người đưa tin đáng tin cậy.

Nhiều quan chức chính quyền và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Do vậy, để tránh bị theo dõi một cách tinh vi, Lãnh tụ Tối cao và giới chức cấp cao Iran được cho là đã sử dụng một hệ thống liên lạc thô sơ nhưng an toàn.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh và vẫn điều hành đất nước. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Đáp lại những tuyên bố nghi ngại về sức khỏe của ông, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ trích "chiến dịch truyền thông của đối thủ". Ông cáo buộc những thông tin như vậy nhằm mục đích "phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia" của Iran.