Tình báo Mỹ hé lộ cách Lãnh tụ Tối cao Iran điều hành giữa xung đột

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo đánh giá, quyền lực chính xác bên trong chính quyền Iran vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Mojtaba Khamenei có khả năng đang giúp điều hành cách Iran quản lý các cuộc đàm phán với Mỹ để kết thúc xung đột.

Ông Khamenei được công bố là Lãnh tụ Tối cao mới của Iran thay thế cha mình vài ngày sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến ông và một số quan chức cấp cao của Iran bị thương. Kể từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng.

Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác nhận bằng hình ảnh về nơi ở của ông. Một phần của sự không chắc chắn bắt nguồn từ việc ông Khamenei không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào để liên lạc, thay vào đó chỉ tương tác với những người có thể đến thăm trực tiếp hoặc gửi tin nhắn qua người đưa thư.

Điều này dẫn đến những suy đoán về sức khỏe và vai trò của ông trong cơ cấu lãnh đạo Iran.

Các nguồn tin cho biết thêm, ông Khamenei tiếp tục được điều trị vết thương, bao gồm các vết bỏng nặng ở một bên cơ thể ảnh hưởng đến mặt, cánh tay, thân mình và chân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, đầu tuần này ông đã có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng rưỡi với ông Khamenei, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được báo cáo giữa một quan chức hàng đầu của Iran và Lãnh tụ Tối cao mới.

Những gì các quan chức Mỹ biết về tình trạng của ông Khamenei là dựa trên thông tin thu thập được từ những người đang liên lạc với ông.

Trong khi các đánh giá tình báo Mỹ chỉ ra rằng ông Khamenei có tham gia vào việc giúp phát triển chiến lược đàm phán của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ, một nguồn thạo tin cho biết, các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dường như đang điều hành các hoạt động hàng ngày.

Ông Ghalibaf, cựu chỉ huy IRGC, đã nổi lên như một trong số ít chính trị gia của Iran có khả năng làm việc với cả các nhà ngoại giao mặc vest và những người lính trong quân phục chiến đấu.

Mặc dù vậy, nỗ lực theo đuổi một giải pháp thương lượng của Mỹ với Iran đã bị cản trở bởi những gì nhiều nguồn tin mô tả là sự hiểu lầm căn bản về cách Iran suy nghĩ và phản ứng với các mối đe dọa, bất kể ai đang thực sự điều hành đất nước.

Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ và vẫn đang điều hành mọi vấn đề quan trọng của đất nước.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm 7/5 tuyên bố, Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei đang giám sát toàn bộ các công việc của đất nước và quá trình ra quyết định tại Tehran.