Nhật Bản thử nghiệm ô tô bay

Ô tô bay trình diễn ở Tokyo (Ảnh: Youtube).

Trong chuyến bay trình diễn vào ngày 24/2 được phối hợp thực hiện cùng Mitsubishi Estate và Kanematsu, ô tô bay không người lái điều khiển từ xa của SkyDrive đã bay qua Vịnh Tokyo trong khoảng 3 phút rưỡi, bay quãng đường xấp xỉ 150m.

Chiếc SD-05 chạy bằng pin, được trang bị 12 cánh quạt và có sức chứa 3 người, có khả năng bay từ 15km đến 40km. Theo nhà phát triển, nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, phương tiện này có thể hạ cánh tại nhiều địa điểm hơn so với trực thăng và các loại máy bay thông thường vốn cần không gian rộng lớn.

Một nhà ga, nơi các nhà khai thác ô tô bay điều khiển và giám sát việc cất cánh và hạ cánh, đồng thời hành khách làm thủ tục check-in và kiểm tra an ninh, cũng đã được giới thiệu. Nhà ga này có hệ thống check-in tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Các buổi trình diễn chuyến bay và hoạt động của nhà ga dự kiến diễn ra đến hết ngày 28/2.

Ô tô bay được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết nhiều thách thức khác nhau, bao gồm tình trạng ùn tắc giao thông và tình trạng quá tải trên các chuyến tàu. SkyDrive đã tiến hành trình diễn phương tiện này tại World Exposition 2025 Osaka ở Osaka vào năm 2025.

Giám đốc điều hành SkyDrive, ông Tomohiro Fukuzawa, cho biết sau năm 2030, giá vé có thể giảm xuống “khoảng gấp đôi chi phí một chuyến taxi, hoặc thậm chí có thể thấp hơn”.