Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở khu vực Niigata, Nhật Bản được khởi động lại lúc 14h ngày 9/2.

Trước đó, TEPCO đã tiến hành khởi động một trong 7 lò phản ứng tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa vào ngày 21/1, nhưng phải tắt lò vào ngày hôm sau sau khi hệ thống giám sát phát tín hiệu báo động.

Theo các quan chức TEPCO, tín hiệu báo động phát hiện những thay đổi nhỏ về dòng điện trong một sợi cáp, dù các thay đổi này vẫn nằm trong ngưỡng được coi là an toàn.

Công ty cho biết đã điều chỉnh lại cài đặt của hệ thống báo động và khẳng định lò phản ứng an toàn để vận hành.

Theo các quan chức TEPCO, hoạt động thương mại của nhà máy sẽ bắt đầu vào hoặc sau ngày 18/3, sau khi hoàn tất một đợt kiểm tra toàn diện khác.

Cơ sở này vốn ngừng hoạt động kể từ khi Nhật Bản đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần khổng lồ khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nóng chảy lõi vào năm 2011.

Tuy nhiên, hiện nay Nhật Bản đang quay lại với năng lượng hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Sanae Takaichi, người vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8/2, đã thúc đẩy điện hạt nhân như một động lực tiếp sức cho nền kinh tế lớn của châu Á.