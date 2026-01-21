Nhật Bản khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa nằm dọc bờ biển ở Kashiwazaki, tỉnh Niigata, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết sẽ khởi động lại một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa vào ngày 21/1, sau khi hoàn tất các đợt kiểm tra. Đây là lần đầu tiên TEPCO tái khởi động lò phản ứng kể từ thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima năm 2011.

TEPCO cho biết họ sẽ đưa lò phản ứng số 6, có công suất 1,36 gigawatt (GW), vào vận hành sau 19h (giờ địa phương). Lò này là một trong 7 lò của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, có tổng công suất tối đa 8,2 GW khi vận hành toàn bộ.

Việc tái khởi động đã bị hoãn lại so với kế hoạch ngày 20/1 do TEPCO điều tra một sự cố trục trặc của hệ thống cảnh báo. Tính đến sáng sớm ngày 21/1, thiết bị này đã hoạt động bình thường, theo TEPCO.

Lò phản ứng số 6 dự kiến sẽ đi vào vận hành thương mại trước cuối tháng 2, qua đó tăng nguồn cung điện cho khu vực Tokyo, khu vực đông dân và tiêu thụ điện lớn nhất Nhật Bản. Lò phản ứng số 7 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào khoảng năm 2030, trong khi một số lò khác có thể sẽ bị cho ngừng hoạt động vĩnh viễn.

Việc khôi phục hoạt động của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa nâng tổng số lò phản ứng đang vận hành trở lại tại Nhật Bản lên 15, trong tổng số 33 lò vẫn còn khả năng hoạt động, sau khi toàn bộ 54 lò phản ứng của nước này bị dừng lại sau sự cố năm 2011.

Thủ tướng Sanae Takaichi đang thúc đẩy việc xây dựng các lò phản ứng mới, đặc biệt là các lò thế hệ mới và các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Gần đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố một chương trình tài trợ công mới nhằm đẩy nhanh sự trở lại của điện hạt nhân.

Sau khi việc triển khai điện gió ngoài khơi chưa đạt được kết quả như kỳ vọng và áp lực lạm phát do nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, Nhật Bản đang chuyển trọng tâm trở lại điện hạt nhân nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm mua khí đốt cũng như than đá.

Việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, lần đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima, là một phép thử quan trọng đối với toàn bộ ngành công nghiệp điện hạt nhân Nhật Bản, trong bối cảnh 6 lò phản ứng khác do các công ty điện lực khác vận hành, bao gồm Công ty Điện lực Chubu, bên đang chờ quyết định của cơ quan quản lý về khả năng tái khởi động.

Diễn biến này cũng thu hút sự chú ý khi Nhật Bản tìm cách tăng cường hợp tác với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của mình, trong lĩnh vực các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới và SMR.

Các nhà phân tích dự báo rằng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Nhật Bản, một trong những nước nhập khẩu lớn nhất thế giới, sẽ giảm 4 triệu tấn vào năm 2026, xuống còn 62 triệu tấn, so với năm trước đó, nhờ nguồn cung điện hạt nhân tăng lên, đặc biệt nếu lò phản ứng số 6 đi vào vận hành thương mại sớm trong năm nay.