Nhật Bản có thể tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới, nằm dọc bờ biển ở tỉnh Niigata của Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Giới chức tại tỉnh Niigata, Nhật Bản dự kiến tiến hành một cuộc bỏ phiếu trong ngày 22/12 nhằm thông qua quyết định khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa.

Đây được xem là bước đi then chốt trong lộ trình đưa điện hạt nhân trở lại vai trò trung tâm của Nhật Bản, hơn một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, nằm cách Tokyo khoảng 220km về phía tây bắc, là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011. Sự cố tại Kashiwazaki-Kariwa là sự cố hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau vụ Chernobyl, vốn làm thay đổi sâu sắc chính sách năng lượng và quan điểm xã hội của Nhật Bản đối với điện hạt nhân.

Kể từ đó, Nhật Bản từng bước khởi động lại 14 trong số 33 lò phản ứng còn hoạt động được, khi nước này nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Nếu được thông qua, Kashiwazaki-Kariwa sẽ là nhà máy đầu tiên do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vận hành trở lại hoạt động. TEPCO chính là công ty từng điều hành nhà máy ở Fukushima trước khi xảy ra thảm họa năm 2011.

"Chúng tôi vẫn kiên quyết cam kết sẽ không để tái diễn những sự cố tương tự trong quá khứ và đảm bảo người dân Niigata sẽ không phải trải qua những trải nghiệm đau thương như từng xảy ra", người phát ngôn của TEPCO, ông Masakatsu Takata, cho biết.

Đài truyền hình công cộng NHK đưa tin, TEPCO đang xem xét khả năng tái kích hoạt lò phản ứng đầu tiên trong số bảy lò của nhà máy vào ngày 20/1/2026. Trong khi đó, ông Takata từ chối bình luận về thời gian mở lại hoạt động của nhà máy này.

Đầu năm nay, TEPCO cam kết đầu tư 100 tỷ yên (khoảng 630 triệu USD) trong vòng 10 năm vào tỉnh Niigata nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, nhiều cư dân vẫn còn lo ngại rằng các điều kiện về an toàn và xã hội để khởi động lại nhà máy vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Một cuộc khảo sát do tỉnh này công bố vào tháng 10 cho thấy 60% cư dân không nghĩ rằng các điều kiện để khởi động lại đã được đáp ứng. Gần 70% lo lắng về việc TEPCO vận hành nhà máy.

Nếu được hoạt động, nhà máy có thể giúp tăng nguồn cung cấp điện cho khu vực Tokyo thêm 2%, theo ước tính của Bộ Thương mại Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đã ủng hộ việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân để tăng cường an ninh năng lượng và để đối phó với chi phí của nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, chiếm từ 60% đến 70% sản lượng điện của Nhật Bản.

Năm 2024, Nhật Bản đã chi 10,7 nghìn tỷ yên (khoảng 68 tỷ USD) cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá nhập khẩu, chiếm 10% tổng chi phí nhập khẩu của nước này.

Mặc dù dân số đang giảm, Nhật Bản dự kiến ​​nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong thập kỷ tới do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ nhiều điện năng.

Để đáp ứng những nhu cầu đó và các cam kết khử carbon, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ điện hạt nhân trong cơ cấu điện năng lên 20% vào năm 2040.