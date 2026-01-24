Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới bất ngờ dừng hoạt động vì sự cố

Nhật Bản đã tạm dừng việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa vào ngày 22/1 (giờ địa phương), chỉ một ngày sau khi cơ sở này chính thức đi vào vận hành trở lại lần đầu tiên sau khoảng 14 năm, theo Guardian.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa đặt tại tỉnh Niigata, đã đóng cửa kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Các hoạt động tái khởi động bắt đầu từ ngày 21/1 (giờ địa phương) khi cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản phê duyệt cuối cùng.

Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị vận hành nhà máy, thông báo rằng một cảnh báo từ hệ thống giám sát đã vang lên trong quá trình khởi động lò phản ứng, buộc công ty phải tạm ngừng vận hành.

"Chúng tôi không kỳ vọng sự cố này có thể được giải quyết trong một hoặc 2 ngày. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể nói được sẽ mất bao lâu", ông Takeyuki Inagaki, Giám đốc điều hành tại hiện trường, phát biểu trong cuộc họp báo. Trước mắt, công ty sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để xác định nguyên nhân của sự việc.

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới xét theo công suất thiết kế, dù trong đợt tái khởi động này chỉ có một trong 7 lò phản ứng được đưa trở lại hoạt động. Cơ sở đã bị ngừng vận hành vào năm 2011, ngay thời điểm Nhật Bản tạm dừng điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima bị tan chảy lõi.

Tuy nhiên, Nhật Bản đang muốn khôi phục điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để có thể đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, trong đó có nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa bên bờ biển, tỉnh Niigata, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Takashi Kobayashi nói với hãng tin AFP rằng khi xác định rõ việc khắc phục cần thời gian, Tepco đã quyết định đưa các thanh điều khiển trở lại lò phản ứng theo đúng quy trình, đồng thời nhấn mạnh lò phản ứng "đang ở trạng thái ổn định và không có tác động phóng xạ ra bên ngoài".

Các thanh điều khiển là thiết bị dùng để kiểm soát phản ứng dây chuyền hạt nhân trong lõi lò phản ứng. Việc rút nhẹ các thanh này sẽ làm phản ứng tăng tốc, trong khi đưa chúng vào sâu hơn sẽ làm chậm hoặc dừng hoàn toàn phản ứng.

Đáng chú ý, tại thời điểm hiện tại, dư luận tại tỉnh Niigata bị chia rẽ sâu sắc. Cụ thể, theo một khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2025, khoảng 60% người dân phản đối việc tái khởi động, trong khi 37% ủng hộ,

Đến đầu tháng này, 7 nhóm phản đối đã nộp một bản kiến nghị với gần 40.000 chữ ký lên Tepco và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản, cho rằng nhà máy được xây dựng trên một đới đứt gãy địa chấn đang hoạt động và từng chịu ảnh hưởng của một trận động đất mạnh vào năm 2007.