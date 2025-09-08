Nhật Bản lập kế hoạch chi tiết ứng phó kịch bản núi lửa Phú Sĩ phun trào

Núi Phú Sĩ (Ảnh: AFP).

SCMP đưa tin, lần đầu tiên, chính quyền thủ đô Nhật Bản đã lập kế hoạch chi tiết nhằm vạch ra cách sơ tán hàng triệu người nếu núi Phú Sĩ đang ngủ yên bất ngờ thức giấc.

Kế hoạch phòng chống thảm họa núi lửa mới của chính quyền Tokyo nêu rõ những tuyến đường nào sẽ được ưu tiên giải tỏa trước, đồng thời quy định các quy trình sơ tán cụ thể, thay cho các hướng dẫn chung chung trước đây.

Bản cập nhật này xuất hiện trong bối cảnh có những lo ngại trong chính quyền thủ đô rằng các phiên bản trước của “Kế hoạch phòng chống thảm họa khu vực Tokyo dành cho núi lửa” thiếu chi tiết và “quá mơ hồ”.

Bản sửa đổi đầu tiên, công bố hồi tháng 5, dựa trên báo cáo năm 2020 của Hội đồng Quản lý Thảm họa Trung ương, mô phỏng kịch bản xấu nhất có thể xảy ra: Gió tây-tây nam liên tục trong 15 ngày, thổi khoảng 120 triệu m3 tro núi lửa về phía Tokyo, đủ phủ kín phần lớn thành phố, cách núi Phú Sĩ 100km về phía đông, dưới lớp tro dày 2-10cm.

Tổng lượng tro dự báo lớn gấp khoảng 2,5 lần lượng mảnh vỡ tạo ra sau trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011.

Mối lo ngại chính là gián đoạn giao thông: Chỉ cần 10cm tro cũng khiến hầu hết xe dẫn động hai bánh không thể di chuyển, còn tro ướt dày 3cm cũng gây ra vấn đề tương tự.

Để đối phó, tháng 3 vừa qua, chính quyền thành phố đã ký thỏa thuận chính thức đầu tiên với hiệp hội quản lý đường bộ và các đối tác khác để triển khai đội xe chuyên dụng, gồm xe quét đường và xe xúc bánh lốp, nhằm dọn tro trên các tuyến huyết mạch.

Bản cập nhật mới nhất của kế hoạch thiết lập thứ tự ưu tiên khi dọn tro, tập trung vào các tuyến đường nối các tòa nhà chính quyền và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đảm bảo dịch vụ khẩn cấp và người dân tiếp cận được nhu yếu phẩm.

Hướng dẫn sơ tán giờ đây cũng chi tiết hơn: Cư dân được khuyên nên ở trong nhà nếu lượng tro dưới 3cm; với tro dày từ 3-30m, họ nên ở yên tại chỗ hoặc đến trung tâm sơ tán địa phương; còn nếu tro vượt quá 30cm, nguy cơ sập mái, đặc biệt với nhà gỗ, chính quyền sẽ kích hoạt lệnh sơ tán khỏi thành phố.

Các quan chức cũng tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ từ 111 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Nhật Bản, theo phân loại của Cơ quan Khí tượng.

“Núi Phú Sĩ chưa phun trào kể từ vụ phun trào Hoei năm 1707, nhưng nó có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tro núi lửa gây rủi ro cho sức khỏe, vì vậy chúng tôi muốn khuyến khích người dân tích trữ khẩu trang và kính bảo hộ”, một quan chức nói với Mainichi.

“Chúng tôi muốn người dân hiểu rằng một vụ phun trào lớn của núi Phú Sĩ hoàn toàn có thể xảy ra và hình dung tác động của nó đến cuộc sống thường ngày”, một quan chức Nhật Bản cho hay.