Nga ấn định kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng

Nga, một cường quốc không gian, đang đặt mục tiêu tham vọng với chương trình Mặt trăng (Ảnh: Reuters).

Nga có kế hoạch đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng trong thập kỷ tới nhằm cung cấp năng lượng cho chương trình Mặt trăng của nước này cũng như trạm nghiên cứu chung Nga - Trung Quốc.

Kể từ khi nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành con người đầu tiên bay vào không gian năm 1961, Nga luôn tự hào là một cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ.

Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết trong một tuyên bố rằng họ dự kiến xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036 và đã ký hợp đồng với Tập đoàn hàng không vũ trụ Lavochkin để triển khai dự án này.

Theo Roscosmos, mục tiêu của nhà máy là cung cấp năng lượng cho chương trình Mặt trăng của Nga, bao gồm các xe tự hành, một đài quan sát và toàn bộ hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế Nga - Trung Quốc.

“Dự án này là một bước đi quan trọng hướng tới việc hình thành một trạm khoa học Mặt trăng hoạt động thường xuyên, đồng thời chuyển từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang một chương trình thăm dò Mặt trăng dài hạn”, Roscosmos cho biết.

Roscosmos không nói rõ nhà máy sẽ là điện hạt nhân, nhưng cho biết các bên tham gia dự án có Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Viện Kurchatov, cơ sở nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Người đứng đầu Roscosmos, Dmitry Bakanov, hồi tháng 6 cho biết một trong những mục tiêu của tập đoàn là đưa một nhà máy điện hạt nhân lên Mặt trăng và thăm dò Sao Kim, hành tinh được gọi là “chị em” của Trái Đất.

Mặt trăng, cách Trái Đất 384.400km, có vai trò ổn định độ nghiêng của trục Trái Đất, giúp duy trì khí hậu tương đối ổn định, đồng thời gây ra hiện tượng thủy triều ở các đại dương trên thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cường quốc đang tăng tốc các chương trình thăm dò Mặt trăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12 đã ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, trong đó nêu mục tiêu đưa người trở lại Mặt trăng và bảo vệ không gian trước các mối đe dọa từ đối thủ. Đây là chính sách về lĩnh vực không gian quy mô lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của ông.

Một cuộc đổ bộ Mặt Trăng có người lái vào năm 2028 sẽ là bước đầu tiên trong loạt kế hoạch thuộc chương trình Artemis của NASA nhằm xây dựng sự hiện diện lâu dài trên bề mặt Mặt trăng. Mỹ cũng đang cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ Mặt trăng có người lái đầu tiên vào năm 2030.

Sắc lệnh ban hành hôm 18/12 kêu gọi “thiết lập các thành phần ban đầu của một tiền đồn Mặt trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của NASA trong việc phát triển các căn cứ dài hạn sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân.

Chương trình không gian của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Bắc Kinh cũng đã bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu tàu đổ bộ Mặt trăng trong thời gian qua.