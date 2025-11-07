Nhập viện vì gói hàng khả nghi gửi đến căn cứ không quân Mỹ

Căn cứ Liên hợp Andrews (Ảnh: USAF).

Politico dẫn thông cáo của Căn cứ Liên hợp Andrews nằm bên ngoài thủ đô Washington ngày 6/11 cho biết, một tòa nhà trong căn cứ đã phải sơ tán sau khi một cá nhân “mở một gói hàng đáng ngờ”.

“Như một biện pháp phòng ngừa, tòa nhà và tòa nhà liền kề đã được sơ tán, và một vòng phong tỏa đã được thiết lập quanh khu vực,” tuyên bố cho biết.

Thông cáo nói thêm: “Lực lượng ứng phó đầu tiên của Căn cứ Liên hợp Andrews đã được điều đến hiện trường, xác định không có mối đe dọa tức thời và đã bàn giao hiện trường cho Văn phòng Điều tra Đặc biệt. Giới chức trách đang tiến hành điều tra”.

Theo hai nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra, nhiều người đã được đưa đến Trung tâm Y tế Malcolm Grove trong căn cứ sau khi gói hàng được mở, trong đó chứa bột màu trắng chưa xác định.

Một trong các nguồn tin cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu tại hiện trường không phát hiện chất nguy hại, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Mức độ bệnh tình của những người ở gần gói hàng vẫn chưa được xác định.

Căn phòng, nơi gói hàng được mở nằm trong một tòa nhà thuộc Trung tâm Sẵn sàng của Không quân Vệ binh Quốc gia, vẫn đóng cửa. Trung tâm Sẵn sàng của Không quân Vệ binh Quốc gia đóng vai trò cầu nối giữa Cục Vệ binh Quốc gia và các đơn vị Không quân Vệ binh Quốc gia ở mọi bang và vùng lãnh thổ.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét tài liệu tuyên truyền chính trị được gửi kèm trong gói hàng, 2 nguồn tin cho biết.

Căn cứ Liên hợp Andrews là nơi các yếu nhân như tổng thống, phó tổng thống và các bộ trưởng Mỹ thường xuyên đi lại khi công tác chính thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Căn cứ Liên hợp Andrews vào ngày 5/11.