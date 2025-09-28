Nhân chứng kể lại thảm kịch giẫm đạp khiến 39 người chết ở Ấn Độ

Sự kiện vận động tranh cử của chính trị gia Vijay thu hút hàng chục nghìn người ở huyện Karur, bang Tamil Nadu (Ảnh: TNS).

Theo số liệu cập nhật của chính quyền địa phương, đã có ít nhất 39 người chết, trong đó có 9 trẻ em, và hơn 50 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ hôm qua.

Tối 27/9, khoảng 27.000 người đã tràn ra một con đường ở Tamil Nadu để chờ gặp nam diễn viên kiêm chính trị gia nổi tiếng Vijay, người thành lập đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), trước thềm cuộc bầu cử bang dự kiến diễn ra năm 2026.

Nhân chứng cho biết sự chậm trễ kéo dài hàng giờ, lực lượng cảnh sát mỏng và việc một số người ngã từ cành cây xuống đám đông bên dưới là một phần nguyên nhân dẫn đến thảm kịch giẫm đạp.

Báo The Indian Express cho biết hoảng loạn bùng phát sau khi một số người trèo lên cây rồi ngã xuống đám đông bên dưới.

Những người khác cũng cho rằng việc tổ chức kém, thời gian chờ đợi quá dài và thiếu lực lượng cảnh sát đã khiến tình hình trở nên nguy hiểm.

Người đứng đầu cảnh sát bang, ông G. Venkataraman, nói rằng người dân đã tụ tập từ 11h sáng trong thời tiết nóng nực sau khi được thông báo ông Vijay sẽ đến vào buổi trưa, nhưng thực tế ông xuất hiện lúc 19h40.

“Đám đông thiếu thức ăn và nước uống dưới cái nóng gay gắt”, ông nói và cho biết ban đầu dự kiến 10.000 người tham dự nhưng có tới 27.000 người kéo đến.

Một người sống sót, anh B. Kanishka, kể lại: “Tôi bị đám đông xô ngã bất ngờ. Không còn chỗ nào để di chuyển. Sau đó tôi ngất đi”.

Ông Vijay, 51 tuổi, đã phải dừng bài phát biểu khi đám đông bất ngờ chen lấn dữ dội. Video trên mạng xã hội cho thấy ông ném chai nước xuống cho những người ủng hộ ngay trước khi tình hình mất kiểm soát. Chính trị gia này cũng tuyên bố bày tỏ sự đau xót về thảm kịch giẫm đạp, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự đối với 3 lãnh đạo cấp cao của đảng TVK gồm Bussy Anand, Nirmal Kumar và V.P. Mathiyalagan.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông M.K. Stalin, cho hay chính quyền bang đã thành lập một ủy ban điều tra do một thẩm phán nghỉ hưu đứng đầu để làm rõ nguyên nhân thảm kịch. Ông cũng thông báo mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận được khoản bồi thường 1 triệu rupee (gần 11.300 USD).

Các thảm kịch giẫm đạp tương tự từng xảy ra nhiều lần tại Ấn Độ. Đầu năm nay, 30 người thiệt mạng trong một vụ chen lấn tại hội chợ tôn giáo lớn. Trước đó, năm 2024, 121 người chết do giẫm đạp hỗn loạn tại một buổi cầu nguyện ở bang Uttar Pradesh.